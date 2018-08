Cómo hacer peinados de novia sencillos en casa

Millones de mujeres en todo el mundo se están haciendo la misma pregunta, ¿qué peinados de novia están más de moda hoy? Y es que con la primavera, llegan también la mayoría de las bodas que se producen anualmente. Porque la gente, a pesar de la crisis, continua casándose. Es lo que tiene el amor, que puede con todo, o al menos, eso dicen.

Peinados de novia anticrisis

Si tú eres unas de esas afortunadas que se casarán esta primavera, pero no quieres arruinarte en gastos innecesarios, te proponemos una idea, ¿por qué, en lugar de ir a la peluquería, no te haces el peinado de novia en casa? Si no te ves capaz tú sola, puedes pedirle ayuda a esa amiga tuya tan mañosa, y juntas lo conseguiréis. Tú también puedes echarle una mano con su peinado. Es tu boda, y querrás que todas estén guapas, aunque no tanto como tú, claro está.

Hemos seleccionado para ti, los peinados de novia más actuales, los que triunfan este año, y que además, son muy fáciles de hacer. Desde el clásico recogido, hasta los peinados más innovadores, e incluso con adornos. Verás cómo en sencillos pasos conseguirás hacer el que más te gusta. Empezamos, ¿estás preparada?

3 peinados de novia muy fáciles de hacer