Una discusión de pareja, de trabajo, que de repente te veas involucrado en un accidente o que tengas una situación demasiado estresante. Todo ello puede provocar que sufras un ataque de histeria o de ansiedad, pero es importante ante situaciones adversas estar tranquilo. Aprende a continuación, de manera fácil, cómo mantener la calma en situaciones difíciles.

La capacidad de mantener la calma cuando estamos bajo presión tiene un impacto muy fuerte no solo en la productividad, o en las relaciones sino también la vida y nuestro propio bienestar.

Consejos para mantener la calma en situaciones difíciles

Aplica estos siete consejos o remedios y comprobarás como ante cualquier situación difícil eres capaz de mantener la calma.

Aprecia lo que tienes

La gratitud es un músculo que se entrena todos los días. Hay muchos “regalos” que nos rodean en nuestra vida, pero muy a menudo no nos tomamos el tiempo para detenernos y apreciarlos. Cuando expresamos gratitud, elegimos tener una conciencia de abundancia, nos alineamos con el flujo de la vida y nos damos cuenta de que la situación no es tan trágica como pensamos. Si aprecias lo que tienes y no das las cosas por sentado, te irá mejor en problemas de pareja o las relaciones con los demás. Con ello sabrás estar calmado ante cualquier discusión o problema que surja.

Piensa positivo

El pensamiento positivo nos permite soltar el estrés y ocupar el cerebro con pensamientos alegres y funcionales. Cuando estamos de buen humor y las cosas van bien, es relativamente fácil pensar en positivo.

Es más difícil hacer esto cuando tenemos problemas que enfrentar y la mente está llena de pensamientos negativos o se produce una situación difícil en la vida. En este caso, piensa en dos o tres cosas positivas que te hayan sucedido, incluso si son pequeñas y aparentemente insignificantes. Recuerda estas cosas mientras te enfrentas a la situación y lograrás establecer la calma.

Desconecta

Cuando tengas una situación difícil es fácil estresarse y más cuando actuamos en “caliente”. Es mejor desconectar o dejar que pasen unas horas antes de hacer frente la situación. En el caso de que por ejemplo estés en una situación estresante que no puedes evitar, respira y piensa en positivo como te hemos dicho. Esto te permitirá estar siempre en calma.

Duerme

El sueño es la forma en que descansan nuestros cerebros y nuestros cuerpos. Cuando no podemos dormir bien, nos sentimos cansados, no muy lúcidos e inseguros sobre qué hacer y por ello no somos capaces de reaccionar bien ante situaciones difíciles. Descansa a diario y ante cualquier problema tendrás la capacidad mental de mantener la calma.

Usa la respiración consciente

La respiración es la única función sin la cual no podemos sobrevivir más de unos pocos minutos: podemos ayunar durante varios días, podemos permanecer sin beber durante tres días en promedio, podemos permanecer sin dormir durante más de veinticuatro horas sin dañar los circuitos cerebrales , pero no podemos quedarnos sin respirar por más de tres minutos.

Es una de las pocas funciones corporales sobre las que podemos actuar conscientemente: así que podemos acelerar nuestra respiración, disminuirla, aumentarla o profundizarla. En el caso de tener una situación difícil o estresante, procura respirar antes de actuar y lograrás mantener la calma.

Además, una respiración profunda y completa realiza un masaje tonificante para los órganos internos y los músculos abdominales y ha demostrado ser útil en muchos casos de hipertensión y ansiedad.

Ejercicio de aliento consciente

Siempre que te sientas tensos o, nervioso en una situación difícil, imagina que todas las emociones negativas y los pensamientos enredados de ese momento salen con la exhalación y que la calma, la serenidad y la lucidez entran con la inspiración.

La respiración consciente tiene un efecto inmediato y puede practicarse en cualquier momento.

Busca el diálogo

Todos hacemos algo mejor que otros. Y todos nosotros, debemos tener la honestidad de reconocer que hay cosas que otros pueden hacer mejor que nosotros. Siempre dialoga e intenta entender al otro en su situación. De este modo, cualquier situación complicada que tenga que ver con las relaciones entre personas, se solucionarán en calma.