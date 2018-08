Si tienes plantas en casa o en el jardín, debes procurar que estas reciban su dosis de abono para crecer fuertes y sanas. En el mercado podemos encontrar distintos tipos de fertilizantes pero también podemos hacer el nuestro propio. Veamos a continuación, paso a paso y de manera fácil, cómo hacer abono orgánico casero.

Qué es el abono orgánico

Para tener un huerto productivo y un jardín exuberante , es necesario un suelo fértil y en este sentido, lo mejor es utilizar un fertilizante u abono orgánico con el que podrás mejorar la calidad del suelo, además de obtener excelentes resultados y como no, ser respetuoso con el medio ambiente.

Los abonos orgánicos están compuestos a base de carbono de origen animal o vegetal, a los que se le suman nutrientes químicos. En los estantes de los centros de jardinería, bajo el nombre de “fertilizantes orgánicos “, se puede encontrar estiércol seco de origen animal, o productos de origen vegetal como los basados en borlanda (el residuo del procesamiento de remolacha, patatas , cereales o del ciclo vitícola) o de extracto de algas, aunque en casa podemos hacer uno de manera fácil, tal y como ahora te explicamos.

Pasos para hacer abono orgánico casero

Es muy fácil hacer un abono orgánico casero. Para ello, necesitarás los siguientes ingredientes que te servirán para varios fertilizantes:

Gelatina alimenticia

Sulfato de magnesio

1 cucharadita de bicarbonato

1/2 cucharadita de amoníaco

3 litros de agua tibia.

Ceniza

Cáscaras, café molido, y hojas secas

Pasos para un abono de plantas de interior

Para plantas de interior podemos integrar abonos líquidos agregando, una vez al mes, un poco de gelatina de agua (insípida) para regar el agua. Vierte una bolsita de gelatina en una taza de agua hirviendo, mezcla y deje que se derrita, Luego agrega 3 tazas de agua fría y más agua. Riega tus plantas con esta mezcla y comprobarás como este fertilizante natural les permite crecer fuertes y sanas.

Pasos para un abono de planta de jardín