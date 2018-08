Cómo hacer un jardín en el balcón

No tener un gran espacio para disponer un jardín, no significa que tengamos que renunciar a nuestro amor por las plantas y flores y al hecho de poder disfrutar de un rincón de la casa en el que relajarnos y respirar algo de aire. La opción de hacer un jardín en el balcón no es una tarea complicada de modo que vamos a enseñarte con esta guía de pasos de qué modo vas a poder transformar un sencillo balcón en un bonito jardín.

Si el balcón de tu casa no tiene demasiada sombra ni está expuesto a fuertes corrientes de viento, no encontrarás grandes problemas. Por el contrario, en caso de que se exponga excesivamente al sol, un toldo podría resolver el problema. Una buena idea sería elegir un toldo en tonos de verde, a fin de mantener el tema con la idea y los colores del jardín. En este caso, sin embargo, debe renunciar a la posibilidad de llenar el balcón con plantas trepadoras. Veamos ahora qué pasos dar para disponer un jardín en nuestro balcón.

Pasos para hacer un jardín en el balcón