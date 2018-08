¿Has sacado la ropa de la lavadora y te has dado cuenta de que alguna prenda se ha encogido?. No desesperes, no creas que ya no tiene solución. Dependiendo del tipo de prenda quizás puedas salvarla y recuperar su tamaño. Veamos a continuación, paso a paso, cómo recuperar ropa encogida de una forma fácil.

Porqué se encoge la ropa

A todos nos ha pasado en alguna ocasión que hemos metido una prenda de ropa en la lavadora o en la secadora, y al sacarla, nos damos cuenta de que se ha encogido, lo que hace que nos preguntemos qué hemos hecho mal, cuando lo más fácil es pensar que tal vez no deberíamos haber lavado con agua caliente o que el uso de la secadora no era lo más apropiado.

Toda la ropa se compone de fibras y de tejidos que pueden ser más o menos delicados, por lo que debemos leer siempre cuál es la composición en sus etiquetas, para que al lavarla, podamos evitar que acabe encogida, pero…¿qué podemos hacer una vez ya ha ocurrido la desgracia? Pues no te preocupes, porque te damos la solución con la siguiente guía de pasos.

Pasos para recuperar ropa encogida

Los pasos para pode recuperar ropa encogida son de lo más sencillos y efectivos, de modo que no desesperes, toma un poco de aire y procede como te explicamos: