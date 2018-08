Si deseas que tu baño luzca siempre reluciente, nada como procurar que todas las superficies estén siempre limpias, pero en el caso de tener una bañera de mármol, o cualquier otro elemento del lavabo en este material, es mejor seguir una serie de pasos bastante específicos. Veamos ahora, paso a paso y de manera fácil, cómo dar brillo al mármol del lavabo.

Mármol en el lavabo

El mármol es sin duda uno de los elementos que más se utilizan en espacios de la casa, como la cocina (para las encimeras, por ejemplo) y como no, en el lavabo donde lo encontramos en la bañera, así como en los elementos que lo componen, desde la pila para las manos, al inodoro o incluso los azulejos con los que solemos cubrir las paredes del baño.

Este es un material realmente duradero y resistente y tiene siempre un bonito resultado; de ahí que se use tanto, aunque lo cierto es que también suele mancharse con facilidad, y lo peor de todo: pierde su brillo. De este modo, si te has decidido a lograr que el mármol del lavabo recupere su brillo por completo, no dudes en seguir los pasos que te explicamos a continuación.

Pasos para dar brillo al mármol del lavabo

Varios son los remedios para que el mármol quede limpio y recupere su brillo. Estos son los mejores:

Dar brillo al mármol con bicarbonato

Uno de los mejores remedios para que el mármol quede limpio y recupere su brillo es mezclar 3 cucharadas de bicarbonato con 10 cucharadas de alcohol y una pequeña porción de jabón de Marsella. Una vez tienes los tres productos mezclados, tomas un cepillo o un paño limpio, humedeces y lo pasas por todo el mármol. Comprobarás que recupera el brillo en cuestión de minutos.

Dar brillo al mármol que está amarillento

Si el mármol tiene mucho tiempo, puede que además de haber perdido el brillo, también se haya puesto de color amarillo. El remedio a seguir será usar primer piedra pómez, que también es ideal para eliminar la suciedad y la grasa. Te recomendamos comprar una piedra pómez seca con un mango. Después tendrás que lavar con agua y jabón de Marsella. Otro remedio adecuado para dar brillo al mármol amarillento, es usar una mezcla con: un vaso de agua, un vaso de jugo de limón y una cucharada de bicarbonato. Lo aplicas sobre mármol y limpias con un cepillo de cerdas rígidas (pero no de hierro) y enjuagas bien.

Dar brillo al mármol con yeso

Un método realmente eficaz para eliminar las manchas del mármol y lograr que brille es usar yeso genérico (también llamado blanco españa) humedecido con agua. La mezcla debe ser bastante líquida y se extenderá en la superficie a tratar. Déjalo que actúe durante media hora, limpia el yeso y luego lo lavas con jabón de Marsella. Enjuaga y seca con un paño suave y tu mármol brillará nuevamente.

Dar brillo al mármol con un paño de lana

Por último os ofrecemos uno de los remedios más utilizados por nuestras abuelas antes de usar máquinas pulidoras o cualquier otra máquina para recuperar el brillo del mármol.