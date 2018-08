Si tienes una bicicleta vieja que ya no vas a utilizar o le has cambiado las ruedas, si las reciclas puedes conseguir verdaderas maravillas. ¿Quieres saber cómo reciclar ruedas de bicicleta de forma original? Sigue leyendo y descubre ideas increíbles para lograrlo.

Reciclaje para manualidades y bricolaje

No cabe duda de que el reciclaje se ha vuelto muy importante en los últimos años, no solo para cuidar del medio ambiente sino también para aprovechar todo tipo de objetos incluso cuando parece que ya no sirven para nada.

Si te gustan las manualidades y el bricolaje, no cabe duda de que podrás sacarle el máximo partido a cualquier objeto o elemento. Puedes darle una nueva vida a tapones, bombillas, telas, cajas, cartones y una larga lista de cosas de uso diario que si le dedicas tiempo puedes convertirlas en algo totalmente diferente.

Pasos para reciclar ruedas de bicicleta de forma original

Reloj: convierte una rueda en un original reloj de pared, preferiblemente una que sea pequeña. Líjala para quitarle todo el óxido y píntala con el color que quieras. Añade un sistema con la pila y el reloj, pega los números… ¡ y listo! Flores: otra buena idea para reciclar ruedas de bicicleta es pintar una y después decorarla con flores, preferiblemente de papel o de plástico. Carrito: si tienes varias ruedas, puedes optar por hacer un carrito para poner bandejas, platos, comida, etc. Coge una tabla y colócale las ruedas como ves en la foto, sin duda te quedará una camarera de lo más original. Puedes añadirle un cristal para que tenga un efecto vintage mucho más marcado e interesante. Pintura: si las quieres utilizar únicamente para decorar, líjalas y después píntalas. Puedes colgarlas en la pared, por ejemplo, son un adorno excepcional para habitaciones infantiles. Lámpara: otra forma de darle un uso completamente diferente a las ruedas de bicicleta es haciendo una lámpara con ellas. Utiliza la rueda de base para la pantalla, y puedes engancharle una guirnalda o papel origami y así tendrás una nueva lámpara realmente original y exclusiva.

¿Tienes alguna otra idea para reciclar ruedas de bicicleta?