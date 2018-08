Como limpiar los poros de la cara de forma natural

¿Cuántas veces te has mirado al espejo y has notado que tus poros de la cara están demasiado marcados o abiertos? Los poros dilatados pueden provocar que acabemos sufriendo auténticos problemas de acné, de modo que ex importante que sepamos cómo limpiar los poros de la cara de forma natural tal y cómo os explicamos a continuación.

Limpieza de los poros

Aquellas personas que tienen poros dilatados suelen ser personas de piel grasa, pero todos, sea cuál sea nuestro tipo de piel, debemos procurar limpiar bien el rostro, y en especial los poros de modo que podamos evitar que se acumulen bacterias que en caso de esa piel grasa podrían acabar derivando en la aparición de granos o que de hecho, los poros se dilaten más todavía.

Unos poros limpios serán además necesarios para notar la piel del rostro hidratada y para comprobar como el maquillaje nos queda mejor. Veamos entonces ahora, paso a paso, y de manera fácil, cómo limpiar los poros de la cara de forma natural.

Pasos para limpiar los poros de la cara de forma natural

Muchos son los remedios naturales que podemos encontrar para poder limpiar los poros de la cara de manera natural pero los mejores son los que os mencionamos a continuación:

Leche

La leche es capaz de hidratar nuestro rostro y también permite realizar una limpieza profunda de los poros. Lo único que has de hacer es lavar bien la cara como haces de manera habitual por la noche. Una vez tienes limpia la piel, tan solo debes coger un algodón, lo mojas en leche fría y lo aplicas con pequeños toques sobre el rostro. En especial las mejillas y nariz donde los poros se dilatan más.

Mascarilla de miel, limón, manzana y yogur

Para limpiar los poros en profundidad, tan solo debes mezclar una cucharada de yogur a una manzana rallada. Luego agregas otra cucharada de miel y una de jugo de limón. Mezcla los ingredientes hasta que obtengas una mezcla homogénea y la aplicas en la cara durante 15-20 minutos. Esta máscara facial suavizará la piel y es perfecta antes de dormir. Notarás poco a poco que tu rostro apenas marca los poros.

Mascarilla de almendras

Para este otro remedio natural para limpiar los poros de la cara tienes que mezclar 1/3 taza de almendras hasta obtener un polvo. Luego agrega agua poco a poco hasta obtener una masa. La aplicas sobre la cara comenzando desde la nariz y extendiéndola en las áreas en las que veas que los poros se noten más. Deja durante 30 minutos y luego enjuaga tu cara con agua tibia. Este tratamiento debe hacerse al menos dos veces por semana.

Papaya

El primer paso es lavarse la cara, luego frotar una papaya pelada sobre la piel. Hazte un masaje con la parte interna de la cáscara. Después de dejar durante 15 minutos, tendrás que lavarte la cara con un poco de agua tibia.

Con cualquiera de estos remedios lograrás limpiar bien los poros de tu rostro y si están muy dilatados, notarás que se cierran poco a poco.