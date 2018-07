Cómo hacer after sun casero con ingredientes naturales que sea eficaz

Uno de los productos imprescindibles durante el verano es el after sun, ya que protege nuestra piel después de tomar el sol para hidratarla y cuidarla. ¿Quieres saber cómo hacer after sun casero? Sigue leyendo y verás que puedes conseguir un producto muy eficaz que le dará un trato excepcional a tu piel.

¿Por qué hay que utilizar after sun?

Hay gente que únicamente se pone after sun cuando se ha quemado la piel con el sol, grave error ya que debemos utilizarlo siempre, nos quememos o no. Es un producto diseñado para calmar la piel después de haber estado expuesta al sol, además de que aporta elasticidad y previene las estrías.

El after sun también ayuda a combatir el envejecimiento cutáneo y a que el bronceado no solo luzca más bonito si no que también sea más saludable.

Ingredientes necesarios para preparar un after sun casero

3 cucharadas de gel de aloe vera

2 cucharadas de aceite de almendra

1 cucharada de aceite de rosa mosqueta

1 cucharada de aceite de caléndula

20 gotas de aceite esencial de menta

1 cápsula de vitamina E (puedes encontrarlas en farmacias y herbolarios)

Pasos para hacer un after sun casero

Para empezar a preparar este after sun casero tienes que emulsionar los ingredientes para poder mezclar el aloe vera, que es gelatinoso, con los aceites. Bate todo bien con un tenedor, o bien introdúcelo en un bote y agita enérgicamente. Cuando hayas terminado de batirlo, introduce la mezcla en un recipiente de cristal y mételo en la nevera para que se pueda conservar durante más tiempo. Además, así cuando lo apliques estará frío y le vendrá mejor a tu piel. Cuando hayas tomado el sol, después de ducharte, aplícate tu nuevo after sun casero y verás que tu piel mejora en muy poco tiempo. Además, sentirás alivio al momento. Puedes utilizarlo también como crema hidratante en cualquier momento, no es imprescindible que hayas tomado el sol previamente. También te servirá si te haces una quemadura leve, por ejemplo cocinando y te salta un poco de aceite.

¿Alguna vez te has aplicado un after sun casero?