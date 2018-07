¿Tienes un armario con una puerta suelta? ¿Te has comprado un armario a medida y has de colocar las puertas para que te queden bien fijas? Aprende ahora los pasos que has de dar, para saber cómo ajustar las puertas de un armario.

Puertas de armario

Las puertas de armario suelen ser una auténtica molestia cuando de repente por culpa de un golpe mal dado, o por el uso con el paso de los años se acaban soltando. Si te fijas las puertas de los armarios tienen bisagras que son las que ayudan a que las podamos abrir y cerrar pero ¿qué hacer cuando se sueltan?.

Nos toca entonces ajustar las puertas del armario y para ello tenemos que seguir una serie de pasos sencillos como los que ahora os ofrecemos. Pero además, ¿cómo se ajustarían las puertas de armario cuando se trata de puertas correderas? Pues atentos porque os lo explicamos a continuación.

Pasos para ajustar las puertas de un armario

Si tienes un armario con puertas y estas tienen bisagras con tornillos sueltos, tenemos que ajustarlos de modo que puedan volver a abrirse y cerrarse sin problema.

Lo primero que debes hacer entonces es saber qué tornillos son los que forman parte de la bisagra que tengas en las puertas del armario. Cualquier puerta de armario tiene tres tres tipos de tornillos en función de la obertura y ajuste que aporta a la puerta. De este modo tienes un primer tipo de tornillo, que permite acercar y alejar la puerta cuando la abrimos, un segundo tornillo que permite un ajuste vertical (a la altura de la puerta), y une tercer tornillo que permite que la puerta quede ajustada y colocada completamente recta cuando la abrimos. Ahora que ya sabemos qué torillos tenemos, llega el momento de coger un destornillador, y sacar los tornillos que tengas rotos. Además, si te deja, tendrás que quitar también el freno de la bisagra. Deberás colocar tornillos nuevos, o apretar los que están sueltos, pero sobre todo debes asegurarte que cada uno de ellos hace su función, de modo que antes de apretar, mueve la puerta de modo que quede bien colocada, en verticalidad, profundidad o inclinación. Ajusta ahora los tornillos y entonces prueba si la puerta se abre y cierra correctamente. Mientras mueves la puerta para ajustarla y apretar los tornillos, puedes además ayudarte de un nivel de modo que apretarás tornillos asegurándote de que la puerta está bien colocada.

Ajustar puertas de armario correderas

En el caso de que tus puertas de armario sean correderas, puede que se hayan desnivelado por acumulación de polvo, de modo que antes que nada, debes limpiar bien la guía por donde corre la puerta y eliminar cualquier elemento que provoque que falle al abrir o cerrar. Si todavía no funciona bien, debes ajustar entonces los herrajes de la puerta. Para ello, tiens que coger un destornillador, y apretar los rodillos para que la puerta ascienda y se deslice bien o por el contrario soltarlos un poco para que la puerta baje y funcione como debería. Tú mismo comprobarás abriendo y cerrando la puerta, si debes apretar o soltar los rodillos.

¡Listo! Ya hemos explicado cómo ajustar las puertas de un armario sean como sean estas. Verás como a partir de ahora, ajustas las puertas de armario en cuestión de minutos.