¿Cómo se prepara la pintura de cal?

¿Has de pintar un mueble y deseas que este tenga un efecto envejecido? ¿Quieres que la pared cuente con una capa más fina de pintura? Siempre puedes probar la opción de aplicar pintura de cal de modo que veamos a continuación, paso a paso y de manera fácil, cómo se prepara este tipo de pintura.

Qué es la pintura de cal

La pintura de cal es un producto muy antiguo y totalmente natural, que consiste principalmente en una mezcla de cal, bórax, caseína y tierras naturales. Es una de las primeras formas de pintura utilizada para edificios arquitectónicos y todavía, debido a sus peculiaridades, se considera un material de muy buena calidad y en muchos casos preferible a la pintura de origen sintético.

Al estar compuesta de elementos de origen natural, esta pintura no contiene elementos tóxicos , no emite vapores peligrosos y no presenta ningún riesgo para la salud. Además, es altamente transpirable y resistente a los cambios térmicos , y por lo tanto constituye un excelente aislante térmico, además de contar con una alta transpirabilidad que favorece el paso natural del vapor de agua hacia las paredes, evitando la formación de moho. Si deseas entonces pintar con esta pintura será bueno que veamos qué pasos dar para preparar pintura de cal.

Pasos para preparar la pintura de cal

Preparar pintura de cal es algo realmente sencillo para la que solo te harán falta los siguientes ingredientes:

Cal (la de albañilería es suficiente)

Agua

Sal

Además necesitarás un cubo y un palo para poder remover la mezcla de estos tres ingredientes junto con mascarilla protectora, guantes y gafas.

Pasos