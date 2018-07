Cómo colocar cortinas sin taladrar de diferentes maneras

Colocar cortinas no es muy complicado pero cuando no quieres o no puedes hacer agujeros puede parecer una odisea conseguirlo. Sin embargo, hay muchas maneras. ¿Quieres saber cómo colocar cortinas sin taladrar? Sigue leyendo y verás que se puede hacer fácilmente.

Pasos para colocar cortinas sin taladrar

La clave principal para poder colocar cortinas sin taladrar es buscar otras alternativas, otros modelos de cortinas o estores que no requieran hacer agujeros. Hay que tener en cuenta su sistema de anclaje para poder decidir la que más nos conviene. Sistema lapa: puedes encontrar este sistema para estores enrollables y plegables. Es un anclaje que tiene un adhesivo fuerte y resistente en una de sus dos caras, además de una ranura en la otra. En esa ranura se acoplan los diversos mecanismos del estor para poder fijarlo con eficacia. El adhesivo suele ponerse sobre el cristal o la carpintería de la hoja de la ventana. Sistema de presión: es válido tanto para cortinas como para estores, y está basado en la presión que ejerce el perfil encajado entre los junquillos de la ventana. Es muy eficaz y dependiendo del tipo de estor o cortina se fija de una u otra manera. Sistema de lapa + presión: esta combinación de los dos primeros sistemas está disponible para estores y cortinas, para darles una mayor fijación. Es recomendable cuando el tejido es pesado o tiene varillas trasversales. Portavisillos: es uno de los sistemas más antiguos y sirve para cortinillas de jaretas, textil ligero ya que de lo contrario se desplomaría. Los portavisillos pueden ser adhesivos, de presión o de alcayata. Soportes: son los más novedosos, un sistema que lleva pocos años en el mercado pero que está teniendo muy buena aceptación gracias a su eficacia. Tienen un anclaje fino que con una uña prensil se agarra al canto superior de la hoja de la ventana, permitiendo igualmente que se abra/cierre y pudiendo colocar casi cualquier cortina o estor.

¿Te interesa colocar cortinas sin taladrar?