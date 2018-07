Cómo decorar un jardín paso a paso

Si tienes un jardín al que desees darle un aspecto renovado o especial, muchas son las ideas que se nos pueden ocurrir para su decoración y nosotros, queremos daros algunas de las mejores. Aprende ahora paso a paso cómo decorar un jardín a la última y de manera fácil.

Decoración de jardines

La decoración de jardines puedes ser en la actualidad, todo lo variada que queramos que sea. Atrás queda el tener jardines decorados con setos, flores de colores y figuras de gnomos. En la actualidad, los jardines son un espacio que disfrutar al máximo de modo que al hecho de elegir un buen césped y flores que nos gusten y que aporten color, podemos añadirle otros elementos que nos permitan poder hacer del jardín el rincón más especial de la casa.

De este modo queremos daros una guía de pasos sencilla, con la que podrás decorar tu jardín con ideas que te permitan además tener un jardín con las últimas tendencias al respecto.

Pasos para decorar un jardín

Veamos qué ideas y pasos se nos ocurren para poder decorar un jardín ya sea que tengas uno pequeño o uno de tamaño considerable.

Mejora tu jardín con una pérgola o una glorieta

Una de las mejores ideas para decorar tu jardín es colocar una pérgola o glorieta en función del espacio disponible. Especialmente si vives en lugares muy soleados en verano, un área sombreada te permitirá disfrutar más del jardín, ya que tendrás un lugar con aire fresco sin tener que quedarte dentro con el aire acondicionado. Es importante crear un área dedicada a la relajación donde puedas sentarte y leer un libro, pero donde también puedas organizar almuerzos, cenas y barbacoas para celebrar con todos sus invitados.

Decorar el jardín con estas estructuras no es demasiado complicado, porque si eres hábil la puedes hacer tu mismo pero también encontrarás en tiendas especializadas todo tipo de pérgolas o glorietas de modo que tan solo será cuestión de elegir aquella que se adapte a tu espacio.

Si además te decantas por una pérgola, has de saber que se trata de un elemento perfecto para decorar porque, una vez construida, puedes cubrirla con plantas trepadoras como la hiedra.

Decora tu jardín con muebles

También entre las opciones de decoración de jardines actuales está la de elegir muebles con los que disfrutar al máximo del exterior de la casa.

En los últimos años , los muebles de ratán , y su versión sintética parece que son los que marcan la tendencia. Años atrás eran muy caros pero ahora los precios se han ajustado bastante de modo que apuesta por ellos ya que los muebles de ratán se han hecho famosos por su solidez y resistencia que muestran incluso cuando están sujetos a agentes atmosféricos, un detalle que los hace perfectos si quieres decorar el jardín con un mobiliario que no requiera mantenimiento y que puede durar hasta una docena de años.

Para un jardín grande, puedes comprar una mesa de 6 plazas con sus asientos, que pueden ser pequeños sillones o sofás. No olvides los cojines, esenciales para hacer que estos muebles sean aún más cómodos, pero deben ser recogidos todas las noches para evitar la humedad y las lluvias de verano.

Si, por el contrario, tienes un jardín pequeño puedes optar por una mesa sencilla con sillas de estilo parisino en hierro forjado, una idea romántica para disfrutar de un café en paz o leer un buen libro aprovechando los hermosos días desde la primavera hasta el otoño.

Lámparas y luces para decorar el jardín

Las luces son esenciales en un espacio verde porque te permiten pasar el tiempo libre al aire libre incluso cuando el sol se ha puesto. Durante el verano cenar al aire libre es una manera agradable de disfrutar del jardín, pero sin la iluminación adecuada que no es factible. De este modo, si tienes un cenador o una pérgola, será fácil de instalar las bombillas simplemente enterrando un cable eléctrico conectado a la casa o la colocación de luces equipadas con acumuladores de energía solar.

Actualmente, los LED son ampliamente utilizados para iluminar eficazmente con un consumo de electricidad muy limitado . Son tan versátiles y de bajo costo que también se pueden utilizar para iluminar el perímetro del jardín de modo que logres crear un ambiente realmente mágico cuando se encienden.

Decora con un estanque y caminos

Si no sabes cómo embellecer el jardín, podrías pensar en crear dentro de él o en una porción de él un estanque natural con peces y plantas acuáticas . La realización es mucho más simple de lo que podrías pensar, el principal problema es el sistema de bombeo de agua aunque se puede comprar directamente de manera online. Una vez que haya identificado el área correcta, deberás trazar el perímetro del estanque con ceniza o tiza y comenzar a cavar con una pala. Bastará alcanzar una profundidad de 70-80 cm para obtener un buen resultado.

Una vez que hayas llevado a cabo la excavación, debes colocar una capa impermeable que esté bloqueada en la superficie por una capa de rocas que también servirá como protección entre el jardín y el estanque. Simplemente llenas de agua e inserte las plantas que más te gusten, desde nenúfares hasta flores de loto.

Para controlar los mosquitos y resaltarlo, también puede insertar peces dorados y carpas que le darán al medio ambiente un aspecto oriental y relajante.

Por otro lado, puedes elegir también decorar con un sendero de jardín. Para poder hacerlo consulta nuestro artículo al respecto.

Decora tu jardín con flores

No podemos olvidarnos de decorar el jardín con flores . Un área verde sin colores no es nada, de modo que si no tienes demasiada experiencia al respecto no te preocupes porque en las tiendas de jardinería venden muchas semillas de flores. Simplemente compra las mezclas para convertir tu jardín en un verdadero campo de flores. Con una azada o pala, tendrás que trabajar la tierra de forma desordenada y luego esparcir las semillas en el suelo. En unos meses crecerán muchas variedades de flores que harán, sin esfuerzo,de un espacio monótono un prado real lleno de colores y aromas.

Decora el jardín reciclando elementos

Por último te aconsejamos para la decoración de tu jardín, que apuestes por todo aquello que sean elementos reciclados. De este modo puedes hacer por ejemplo jardineras con palets, o elegir botellas de plástico para que sean también recipientes para las flores. Puedes aprovechar trozos de madera para hacer tus propios muebles de jardín o colgar un neumático de un árbol y hacer un columpio para que los niños se diviertan y disfruten de su jardín todo el año.