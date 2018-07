El biodiesel es un combustible nacido a partir de residuos de modo que en casa podemos intentar hacerlo siguiendo una serie de pasos que ahora os explicamos. Aprende a continuación, y de manera fácil, cómo hacer biodiesel casero.

Qué es el biodiesel

El término biodiesel significa un biocombustible, con un color ámbar semitransparente y una viscosidad similar a la del diesel, obtenida al trabajar con aceites vegetales y grasas animales, fuentes de energía renovable. Se puede usar solo o en combinación con diferentes concentraciones de aceite. Su uso se está expandiendo cada vez más y afecta al mercado automotriz, aéreo y ferroviario, así como el sector de la calefacción doméstica y comercial.

Muchas son ya las personas que intentan hacer su biodiesel en casa con el que suministrar combustible al coche, mezclando el resultado en una pequeña proporción con gasoil. De este modo, si tú también deseas poder hacer biodiesel casero, te explicamos cómo se elabora a continuación.

Pasos para hacer biodiesel casero

Hacer biodiesel casero no es un proceso demasiado complicado aunque sí tenemos que decir que para ello has de tener claras dos cosas: 1) que es un proceso algo lento y 2) que debes tener algún conocimiento de química o al menos saber qué vas a estar mezclando elementos que normalmente no son los de una “receta” cualquiera.

Primeras consideraciones

Cierto es que para realizar biodiesel casero bastará con usar aceite (como el de girasol) o reutilizar aceite frito de la freidora, pero también necesitas otros elementos. En concreto, para hacer biodiesel casero necesitarás: 3 moléculas de alcohol metílico para cada molécula de triglicérido a transformar y un poco de catalizador (sosa cáustica) para promover la reacción. Traducido a medidas más familiares para nosotros, lo que necesitarás será: 0.1 litros de metanol y aproximadamente 3.5 g de sosa cáustica (NaOH) por cada litro de aceite fresco.

Pero como cada reacción tiende a un equilibrio y queremos que obtener biodiesel como si fuera petróleo y no un “simple sucedáneo”, usamos un exceso de alcohol para impulsar la reacción hacia la conversión total.

Entonces la receta final para el biodiesel casero necesitará: X litros de aceite fresco + 0.2 * X litros de metanol + 3.5 * X gramos de sosa cáustica.

Como hemos dicho, también puedes usar el aceite usado en la cocina después de freír, pero en este caso se debe agregar una alícuota adicional de catalizador para neutralizar los ácidos grasos libres y se debe eliminar el agua y cualquier desperdicio de comida que pueda estar presente. Conclusión: conlleva menos trabajo usar aceite limpio sin más.

En términos generales, la dosis total de NaOH es de aproximadamente 6,25 g por litro con aceites que no se usan con demasiada frecuencia. Desafortunadamente, el metanol no es fácil de encontrar, también está sujeto a controles estrictos dado que no deja de ser un compuesto tóxico para el contacto y la ingestión y debe usarse con la debida precaución. Por todas estas razones, es aconsejable utilizar en su sustitución el etanol común, el clásico alcohol etílico rosado del supermercado.

Pero hay que hacer una aclaración: el alcohol debe ser absolutamente anhidro (por lo tanto, el 90 ° no es bueno) porque el agua parásita la reacción, lo bloquea y promueve una reacción de saponificación que envía todo en sentido ascendente. Por lo tanto, es necesario obtener alcohol etílico absoluto (99,9%) y utilizar una mayor cantidad de catalizador (7 g / litro de aceite frente a 3,5 g / litro de metanol); también se necesita más alcohol (27.5% contra 20% de aceite necesario con metanol).

El proceso requiere que primero el alcohol se mezcle con el catalizador, de esta forma se obtiene un intermedio reactivo (metóxido de sodio o etóxido según el alcohol). Posteriormente, el metóxido se combina con el aceite a una temperatura de unos 45 grados removiendo todo durante un buen rato.

Equipo necesario

El equipo necesario consiste en: una cocina eléctrica, una balanza de cocina precisa por gramo, una olla vieja en desuso con una capacidad de aproximadamente 3 litros y un agitador (hecho con un taladro eléctrico fijado en una columna, con una pin y una arandela soldada para mover el líquido). Para evitar el desperdicio innecesario, es aconsejable hacer primero solo un litro.

Hacer biodiesel casero

A continuación, te indicamos cómo proceder:

Mezcla aproximadamente 275 cc de alcohol etílico (CH3-CH2-OH) con 7 g de sosa cáustica (NaOH) hasta la disolución completa (de esta forma se obtiene el etóxido). Por separado, calienta la olla con un litro de aceite de semilla y, a 50 ° C, agrega el etóxido. Inmediatamente después de que la mezcla se haya posado, se vuelve oscura. En este punto, el agitador (hecho con el taladro) se inserta en el líquido. Después de una hora, el fuego y el agitador se apagan. En este punto, la mezcla comienza a separarse en dos fases, en el fondo se deposita glicerina (excelente para emolientes cremosas y productos cosméticos) espesa y oscura, sobre el éster (biodiesel), más ligero y más líquido. Déjalo reposar durante unas horas para una separación completa y luego continúa. Lo mejor es poder usar un recipiente con un colador en la parte inferior, para que la glicerina y luego el éster fluyan primero. Estamos casi. La última operación que se realizará es el lavado con biodiesel. Lo importante es ser preciso y cuidadoso en las diversas fases, o corres el riesgo de tener fallas, reacciones que no suceden o detenerte a mitad de camino. Ten en cuenta que al usar alcohol etílico en lugar de metanol, toda la operación es más exigente, tanto en términos económicos, en cuanto a la atención al detalle y el tiempo necesarios, por otro lado, la ventaja es una menor toxicidad.

La importancia del lavado

El lavado del biodiesel puede parecer superfluo, pero es esencial eliminar todos los residuos que no se recomiendan para la salud del motor. Hay varias maneras de lavar, esta es una de las más simples.

Una botella de plástico de 50 litros es suficiente con un grifo en la parte inferior, una bomba de acuario para soplar aire, y la tubería y dispensador relacionados. Coloca el biodiesel a lavar en el barril (30 litros por vez) y agrega 10 litros de agua. En este punto, deja que el aire burbujee en el agua (que, al ser más pesado, se deposita en el fondo) para crear una corriente continua entre el agua captada por el aire y el biodiesel. El agua se une a los residuos disueltos en el biodisel y los arrastra hacia abajo con él. Permite que el agua (que se vuelve blanquecina) se decante durante aproximadamente 8 horas y déjela fluir para completar la sedimentación. Repite el tratamiento 3 veces, hasta que el agua permanezca limpia. Luego, abre el grifo y deja que fluya todo el agua, ¡lo que queda es el biodisel listo para usar!

La prueba de fuego

En este punto, debemos tener coraje y lanzar al tanque la “poción mágica”. Se debe primero tratar con unos pocos litros, añadido al combustible diesel ya en el tanque.

Si has seguido todas las instrucciones, se escuchará como el motor funciona perfectamente, e incluso más silencioso de lo habitual, pero lo más emocionante es notar que del tubo de escape sale casi solo “aire caliente”, inodoro, y que incluso en las aceleraciones más profundas no forman el clásico humo turbodiesel. Así que si experimentas todo eso, ¡Felicidades ya has hecho biodiesel casero y funciona!.