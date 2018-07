Cómo hacer detergente ecológico para la lavadora

Saber como poner la lavadora de forma correcta es esencial para que nuestra colada salga limpia, pero además, tenemos que saber elegir el jabón o detergente adecuado, y si quieres también poder colaborar con el medio ambiente, nada cómo hacer un detergente ecológico para lavadora como este que ahora te enseñamos.

Detergente ecológico para lavadora

Los detergentes ecológicos para lavadora son quizás la solución para aquellas personas que no toleran los químicos que se encuentran en la formulación de algunos detergentes y también como no, para poder colaborar con el medio ambiente. Los detergentes que podemos comprar habitualmente en las tiendas o supermercados, cuentan con una composición a base de ingredientes naturales, mezclados con blanqueantes, fosfonatos y otros 1que hacen que la ropa salga bien limpia, pero como decimos no siempre va bien para personas por ejemplo, con piel atópica o si queremos no contaminar demasiado.

Por suerte para nosotros, tenemos la opción de recurrir a hacer nuestro propio detergente ecológico para lavadora. Para ello, tan solo debes seguir los pasos que te enumeramos a continuación:

Pasos para hacer detergente ecológico para lavadora

Para hacer tu propio detergente ecológico para lavadora, vas a necesitar tan solo, los siguientes ingredientes:

4 litros de agua

1 barra de jabón de Marsella

Bicarbonato de sodio

Pasos