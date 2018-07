Cómo hacer un peinado pin up paso a paso

Los peinados de estilo pin up, como el maquillaje pin up están de moda gracias a la tendencia que existe actualmente por todo lo que sea “retro“. Aprende a continuación a hacer paso a paso, y de manera fácil un peinado pin up que seguro te encantará lucir este verano.

Qué es un peinado pin up

Un peinado pin up, es un tipo de peinado en el que se recrea el estilo de pelo que lucían las pin up en la década de los años 50. Estos peinados son considerados del tipo “retro” y lo cierto es se caracterizan por contar con ondas, bucles o tirabuzones y además suelen llevarse con tonos de pelo que van desde el moreno al rubio, pero también el caoba o el pelirrojo. Por otro lado, el uso de pañuelos o bandanas es también característico en este tipo de peinados.

El estilo de tipo de peinado, nace o se origina gracia a Rosie The Riveter, un icono cultural del feminismo creados en Estados Unidos y que aparecía en carteles en los años 40 para instar a las mujeres a subirse las mangas y trabajar para ayudar al país durante la Segunda Guerra Mundial.

El peinado pin up puedes elegir llevarlo para ocasiones especiales, también como peinado de fiesta, o sencillamente para lucir un estilo distinto por un día. Veamos como lo puedes hacer paso a paso.

Pasos para hacer peinados pin up

Esto es lo que necesitas para hacer tu peinado pin up:

Horquillas para el pelo

pañuelo

laca

Antes de comenzar a daros los pasos para hacer un peinado pin up tenéis que saber que este tipo de peinado es mejor si lo hacéis con pelo ondulado y si además, tenéis también flequillo. De este modo, podéis recrear a la perfección un peinado pin up.

Pasos

Ayudándote de un cepillo, debes coger y peinar todo el cabello hacia atrás (en el caso de tener flequillo peina este hacia adelante y lo separas del pelo hacia atrás. Una vez hayas peinado bien el cabello hacia atrás debes sujetarlo. Para ello debes hacer lo mismo que cuando sujetas el pelo con una pinza pero en lugar de esta, lo sujetas con las horquillas. Para ello, debes coger bien el cabello con la mano, como si fueras a hacerte una coleta, y le vas dando la vuelta para crear un moño como el que te haces para sujetarlo con la pinza. Una vez acabado el moño sin soltarlo, debes ir fijando con las horquillas. Una vez asegurada la estabilidad de nuestro recogido hacia atrás, pasamos a ponernos la bandana: inicialmente lo doblas por la mitad y, a continuación, a partir de la punta, lo doblas hacia el interior hasta la obtención de una banda rectangular. Lo colocas por debajo del recogido, y lo llevas hacia el centro de la cabeza donde tendrás que hacer el nudo en la parte superior de modo que te quede como una diadema. Si no tienes flequillo, lo que puedes hacer entonces es crear un bucle con un mechón de pelo y colocarlo como una especie de tupé fijando además por debajo del pañuelo. Para hacer el bucle te irá bien envolver el pelo en un rulo grande o hacerlo con la ayuda de algo que te permita fijar un rato el pelo de modo que al sacarlo (muchas mujeres optan por colocarse nada más y nada menos que una lata de refresco) te quede la forma deseada.

Cuando hayas acabado, tan solo te quedará fijar con una buena cantidad de laca y ¡listo! ya podrás presumir de tu peinado de estilo pin up.