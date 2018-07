Mantener una relación a distancia no es para nada fácil, pero cuando existe amor verdadero y la pareja se esfuerza, es posible sacarla adelante. Además puedes aplicar estas pautas y guía de pasos que a continuación os damos, y sabréis cómo mantener una relación a distancia de manera fácil y exitosa.

Relaciones a distancia

Las relaciones a distancia están a la orden del día. Gracias a la tecnología, las redes sociales y a muchas aplicaciones para ligar, es fácil que nos encontremos desarrollando una relación con alguien que no viva en nuestra ciudad e incluso país, de modo que tenemos que saber si estamos o no capacitados para llegar una relación a distancia.

Este tipo de relaciones no parecen afectar mucho al principio, incluso podemos llegar a pensar que son más cómodas, al tener una pareja pero seguir disfrutando de nuestra independencia (no nos referimos a infidelidades) , pero lo cierto es que en poco tiempo comienzas a echar de menos a la otra persona, y a esto se le pueden sumar dudas e inseguridades propias que afecten como no, a la relación.

Es cierto que mantener una relación a larga distancia requiere mucha comprensión, paciencia y confianza en el otro. Además, puedes aplicar estos consejos que ahora te damos.

Pasos para mantener una relación a distancia

A continuación, descubrirás formas simples pero muy efectivas de mantener fuerte una relación a larga distancia:

Mantente en contacto

En una relación a distancia no te ves en persona, por lo que es importante encontrar la manera de mantenerse en contacto. A menos que no estés haciendo algo para mantenerte en contacto, te resultará difícil mantener una conexión emocional.

Realmente no necesitas conversaciones en profundidad. La comunicación es a menudo importante. Observa las diferentes tecnologías disponibles en la actualidad y opta por el método de comunicación que mejor se adapte a vosotros.

No os comuniquéis con demasiada frecuencia

Si bien es importante hablar con frecuencia, debes evitar la comunicación excesiva o perderás el encanto y las emociones de una relación a larga distancia.

No intentes ser posesivo y nunca cometas el error de pensar que tienes que compensar la distancia comunicándote con más frecuencia. Solo dale a tu pareja un poco de espacio y habla sin agotarle.

Habla de pequeñas cosas

La comunicación es importante, incluso si estáis a solo unos minutos de distancia. Realmente no es necesario tener un tema específico para comenzar una conversación. Habla sobre las cosas cotidianas, como arreglar la casa, ir de compras o redecorar, y eso ayudará a fomentar la conexión y sentar las bases para una mejor relación a larga distancia.

Llegar a conoceros de verdad

Sea cual sea el modo de comunicación, asegúrate de aprender el uno del otro, a través de conversaciones o gestos simples. Descubre lo que le gusta más a tu pareja.

Si aprendes más sobre las preferencias de la otra persona, y lo que os gusta a los dos, tendrás más cosas para sentar las bases de una relación sólida.

Asume que las personas no son perfectas

Si bien puedes creer que tu pareja es perfecta, no lo es . Es natural en una relación a larga distancia idealizar a tu pareja, pero no lleves las cosas demasiado lejos o tendrás problemas para reunirte con la persona real.

Necesitáis apoyaros

Incluso estando separados, podéis enviaros apoyo emocional de modo que también estéis unidos en los momentos difíciles. Ponte a su disposición para ayudar a tu pareja y hazle saber que puede contar contigo siempre que lo necesite.

Habla sobre tus verdadero sentimiento

No mientas al hablar de sus sentimientos de inseguridad, miedo, apatía, celos y todo lo demás.

Siempre ten en cuenta que te encuentras en una relación de larga distancia y la forma en que comunicas tus sentimientos ayudará a tu pareja a saber más acerca de ti.

Buena comunicación

Debes estar abierto a tu pareja. Si a tu pareja no le gusta algunas de tus costumbres, como beber mucho cuando sales con amigos, debes evitar que esto suceda o ser sincero y decirle a tu pareja que esa noche vas a salir ya beber.

Hacer todo lo que a tu pareja no le gusta y mentir al respecto hará que tu pareja sospeche más , y no hay forma de resolver este problema cuando estás en una relación a larga distancia, lo que puede arruinar todo al final.

Es natural pensar negativamente acerca de tu relación ya que no estáis físicamente juntos. No dejes que estos sentimientos negativos tomen el control de ti. Has de saber que la distancia ayudará a fortalecer vuestra relación y os acercará a los dos.

Visualiza el futuro

Por último, tener un objetivo para vuestro futuro unidos os mantendrá inspirados y alentados para seguir con vuestra relación. Tener una visión de estar juntos es uno de los consejos para una relación a distancia más valiosos que pueden ayudarte a fortalecer tu relación.

Espero que encuentres estos consejos útiles y que puedas mantener viva la llama de vuestro amor por mucho que se encuentre alejada.