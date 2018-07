Cómo saber si estoy en un fichero de morosos

Aparecer o estar en un fichero de morosos supone un auténtico problema no solo porque debemos resolver cualquier problema de deudas que tengamos, sino porque además el hecho de que estemos en este tipo de ficheros nos impide por ejemplo pedir préstamos, créditos o que tengamos acceso a cualquier tipo de crédito. Veamos qué pasos tienes que seguir para saber si estás en un fichero de morosos.

Ficheros de morosos

Si alguna vez has tenido algún tipo de impago, como por ejemplo una factura de móvil o de cualquier otro suministro, lo más seguro es que acabes en un fichero de morosos, que no deja de ser un registro en el que aparecen listadas los nombres de personas físicas y jurídicas con deudas. Con ello las empresas de crédito o los bancos, pueden consultar si alguna persona que les solicita un préstamo tiene o no, deudas pendientes.

Pero cuidado que en estas listas es fácil acabar estando presentes cuando creemos que no tenemos ningún pago pendiente. Piensa además que en una de estas listas puedes aparecer por deber miles de euros o por un solo impago de por ejemplo diez euros y muchas veces, la gente es apuntada a estas listas de manera incorrecta así que debemos estar seguros de si estamos o no en una de ellas.

En la actualidad existen tres ficheros de morosos en España que son los que cuentan con el número total de personas con deudas que son: la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito, ASNEF; el Registro de Aceptaciones Impagadas, conocido por su acrónimo, RAI y BADEXCUG, que controla la empresa EXPERIAN.

Para acabar en uno de estos ficheros tienes que tener como decimos, un impago (o varios), pero además la persona que te solicita la deuda, debe inscribirte en uno de estos ficheros previa reclamación de lo que le debes. Además, el fichero deberá notificarte por carta certificada que has sido inscrito en su registro. Así que si no has recibido esta carta y deseas saber si estás en un fichero de morosos, es mejor que sigas estos pasos.

Pasos para saber si estoy en un fichero de morosos

Lo primero de todo es comprobar tú mismo si estás en un fichero de morosos. De este modo, será tan sencillo como entrar en las webs de ASNEF, RAI O BADEXCUG y comprobar si aparecen tus datos. En el caso de no encontrar enlace alguno a esta información, puedes hacer lo siguiente.

Saber si estás en ASNEF

Manda un correo electrónico a sac@equifax.es, solicitando saber si estás en su base de datos o envía un SMS al número 27565 con el texto siguiente separado por espacios:

EFX

Número de DNI o NIF

Número de expediente (si lo tienes)

También puedes entrar en la web de Equifax y directamente verás un enlace en el que debes aportar tus datos ( y copia del DNI) para comprobar si estás en sus listas.

Saber si estás en RAI

Antes que nada, debes saber que para saber si estás en el fichero de RAI deberás tener una deuda que supere los 300 euros, de modo que si tu deuda es inferior con toda probabilidad no estás en este fichero.

De todos modos puedes buscarles en internet bajo el nombre de Registro de Aceptaciones Impagadas, y si no encuentras nada, busca online cualquier página de comprobación de morosos, verás como encuentras el modo de entrar en el fichero RAI.

Saber si estás en BADEXCUG

BADEXCUG es otro fichero de morosos, en este caso perteneciente a EXPERIAN de modo que te aconsejamos que entres a esta web y desde allí solicites mediante el formulario que veas de contacto, saber si estás o no en su lista de morosos.

Si nada de lo explicao te ha servido para comprobar si estás en un fichero de morosos y crees que lo estás o sencillamente no apareces pero sabes que podrías estar, tienes un último paso a seguir que es iniciar los trámites para solicitar un crédito por pequeño que sea. Si el banco recibe alguna alerta de que estás en un fichero de morosos te lo hará saber.