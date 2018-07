¿Tienes un USB repleto de información o de archivos que no quieres que nadie más vea? Imagina que lo pierdes o que lo prestas por error, cualquier podría abrir tus carpetas privadas entonces ¿porqué no proteger tu USB? Lo mejor es que sigas esta guía de pasos, a continuación, en la que te explicamos de manera fácil, cómo poner contraseña a un USB.

Poner una contraseña a un USB

Ponerle contraseña a un USB o a un disco duro no es algo que hagamos de manera habitual, si utilizamos estos para por ejemplo almacenar fotos familiares o películas descargadas, pero ¿qué pasa cuando guardamos fotos privadas o tenemos un archivo que no queremos que nadie más vea y por ello no lo hemos almacenado en la nube? La solución pasa por instalar una contraseña a nuestro USB de modo que cualquier que lo conecte a su ordenador, no podrá abrir nada de lo que contiene.

Es importante eso sí, que elijas una contraseña que nadie más conozca o pueda averiguar, pero que sea fácil para ti recordarla. De este modo, cada vez que conectes el USB te pedirá la clave, la introduces y ¡listo! podrás trabajar con tu USB como de costumbre. Ahora solo debes seguir leyendo, para saber cómo poner esa contraseña a tu USB.

Pasos para poner una contraseña a un USB

Lo primero que debes saber para poner una contraseña a un USB es que necesitarás un programa a través del cuál poder proteger tu pendrive o memoria externa. Nosotros hemos probado VeraCrypt que es gratuito y fácil de usar, aunque en internet podrás encontrar un sinfín de programas similares.

En nuestro caso, descubrimos que VeraCrypt es un programa de código abierto con el que puedes crear volúmenes encriptados en Windows, MacOS y Linux, que permite proteger las unidades de almacenamiento con una contraseña.

¿Cómo funciona VeraCrypt? Te lo explicamos con estos pasos.