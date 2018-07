Si estás trabajando y deseas conocer el computo total de horas trabajadas que llevas para comprobar cuantas han sido de más, debes seguir una serie de pasos y de cálculos que ahora te explicamos de manera fácil. Aprende a continuación, cómo calcular las horas trabajadas en un año.

Horas trabajadas por año

Muchas son las personas que desean poder saber qué total de horas han trabajado en un año. En algunas empresas se práctica la jornada habitual de 8 horas, aunque a veces los trabajadores deben trabajar “horas extra” que puede que no salgan reflejadas en sus nóminas o incluso se llevan trabajo a casa, algo que se debería contar también como hora de trabajo.

Todos los trabajadores tienen un máximo de horas para trabajar (la llamada jornada de 8 horas) que según lo calculado, hacen un computo anual de 1764 horas anuales para contratos de 39 horas semanales. A partir de esto, si quieres hacer algún tipo de reclamación o por simple curiosidad, ya podemos hacer el cálculo para saber cuántas horas llevas trabajadas en un año.

Pasos para calcular las horas trabajadas en un año

Calcular las horas trabajadas en un año es algo muy sencillo. Lo que tendríamos que hacer es sumar todas las horas que hemos trabajado a lo largo de los 365 días del año. sin olvidarnos que son también horas trabajadas las bajas médicas, los permisos retribuídos o por ejemplo, los permisos de lactancia. así como las vacaciones pagadas.

Todos aquellos días no trabajados, como vacaciones (que no han sido pagados), festivos, o cualquier excedencia, no se contabilizarán como horas trabajadas. Las horas “extra” reflejadas en nómina tampoco se cuentan.