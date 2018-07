Pasar de grados Fahrenheit a grados Kelvin es algo que suele hacerse mucho en física así como en el campo de la química. Una operación que además se aprende en la escuela, aunque si todavía no sabes cómo hacerlo, te lo explicamos de manera fácil, en esta guía de pasos.

Grados Fahrenheit y grados Kelvin

Los grados Fahrenheit y los grados Kelvin son ambas unidades de medida de la temperatura. La primera se utiliza sólo en el Estados Unidos y Belice, mientras que la segunda es parte del Sistema Internacional de Unidades. Por lo tanto, puede suceder que tengas que convertir una medida hecha con la escala Fahrenheit a un valor equivalente en Kelvin. La operación no es complicada, solo sigue unos sencillos pasos. Con esta breve guía, veremos cómo pasar de grados Fahrenheit a grados Kelvin .

El grado Fahrenheit fue propuesto en 1714 por el físico alemán homónimo y hoy solo se usa como decimos en los Estados Unidos (además de Belice). De la misma manera que la escala Celsius, Fahrenheit se basa en los puntos de congelación y ebullición del agua. El primero se establece en 32 ° F, mientras que el segundo es 212 ° F. El grado Fahrenheit es por lo tanto obviamente diferente de Celsius o Kelvin y corresponde a 5/9 de este último. Para la elaboración de esta escala de medición, el físico alemán construyó un termómetro en particular que utilizaba la expansión del mercurio para medir la temperatura. Esta unidad de medida se mantuvo en uso en los países anglosajones hasta los años setenta, cuando fue reemplazada por la escala Celsius.

Kelvin (cuya unidad de medida no es el grado de Kelvin, sino simplemente el Kelvin) se basa en el cero absoluto, que por lo tanto corresponde al cero de la escala en cuestión. El cero absoluto se establece a 0 K o -2273,15 ° C. La escala de Kelvin se considera más adecuada para mediciones científicas porque no se basa en parámetros que puedan verse influidos por factores ambientales externos (como la presión), como ocurre en las escalas Celsius y Fahrenheit, ambas basadas en puntos de ebullición y congelación del agua. La escala Kelvin también se denomina escala absoluta precisamente porque su cero corresponde al cero absoluto.

Passo para pasar de grados Fahrenheit a grados Kelvin

¿Cómo convertir grados Fahrenheit a una medida equivalente expresada en grados Kelvin? Este tipo de operación puede ser un poco más complicado que la conversión de otras unidades de medida para las cuales es suficiente multiplicar o dividir por un factor dado. Las escalas de temperatura tienen un cero diferente, por lo que se deberá agregar o restar una cifra específica.