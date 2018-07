Cómo usar un amperímetro paso a paso

Cuando queremos medir la intensidad de la corriente eléctrica, necesitamos un amperímetro, un aparato que conectado a los cables es capaz de decirnos que intensidad tenemos. No es demasiado difícil de utilizar pero si no tienes es experiencia puede que no sepas cómo hacerlo servir. Por ello, vamos a ofrecerte a continuación, una guía de pasos muy sencilla para saber cómo usar un amperímetro.

Qué es un amperímetro

Cómo hemos mencionado, los amperímetros son un instrumento de medición de corriente muy prácticos. Se usan en particular, para establecer la intensidad de la corriente dentro de un cable conductor. Es un aparato relativamente fácil de usar si tienes nociones de electricidad, pero en el caso de no haber usado nunca uno, es posible que no tengas ni idea de cómo se usa.

El amperímetro mide en amperios la corriente eléctrica y solemos verlos en los contadores de luz de los edificios aunque también los podemos tener como un objeto individual que cuenta con dos pinzas las cuáles podemos conectar a la corriente para medir su intensidad. Veamos a continuación, de qué modo podemos usar un amperímetro paso a paso.

Pasos para usar un amperímetro