¿Quieres tener tu sofá o cama repleta de cojines? Lo mejor es que puedas crear tus propios diseños de cojines en casa de modo que solo necesitarás comprar el relleno y tú mismo, con esta guía de pasos, aprenderás cómo hacer fundas para cojines.

Fundas para cojines

Las fundas para cojines que podemos encontrar en el mercado son sin duda alguna, de lo más variadas, pero muchas veces no damos con aquella que sea del color exacto al de nuestro sofá o cama o quizás no nos gusta que tengan determinados estampados. ¿Por qué no hacer nuestras propias fundas para cojines?. Incluso puede que tengas un cojín en casa cuya funda está vieja de modo que te resultará más económico hacer una funda nueva.

Hacer fundas para cojines no es para nada complicado, tan solo necesitas un tela que te guste, o desees reciclar, así como aguja e hilo de coser (o máquina de coser) y seguir los siguientes pasos.

Pasos para hacer fundas para cojines

Para poder hacer fundas de cojines en casa, debes seguir estos pasos:

Materiales

Tela

Tijeras

Aguja e hilo

Velcro

La elección de la tela

Elige las telas que más te gusten, que combinen con el resto de los muebles o que sean distintas para poder lograr un estilo ecléctico en el dormitorio o el salón. En casi todas las tiendas de telas puedes comprar por unos pocos euros restos de tela o telas completas. Elige una tela que sea del mismo tejido o calidad que la ropa de cama o la funda del sofá de modo que todo se vea más uniforme. En el caso de elegir la seda para tus fundas de cojín, tienes que ir con cuidado al cortar y coser no vaya a ser que la tela acabe rota.

Las medidas y el corte

Para hacer una funda de cojín tenemos que cortar la tela en un cuadrado o rectángulo que tenga una longitud igual a tres veces la longitud del cojín y el ancho igual al ancho del cojín más 4-5 cm. Ten en cuenta que el corte de las telas siempre debe realizarse en la misma dirección para que el diseño tenga la misma orientación en cada cojín.

Hacer la funda del cojín