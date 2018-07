¿Te has comprado unos zapatos estas rebajas y te quedan grandes? Puede que en la tienda ya no tengan un número menos, de modo que una buena opción es intentar hacer que encojan con los remedios caseros que ahora os recomendamos. Aprende a continuación, paso a paso, cómo encoger zapatos demasiado grandes.

Zapatos demasiado grandes

Aunque no os lo parezca, es más grande acabar con zapatos demasiado grandes o zapatos que no son de nuestra talla. A veces la desesperación por comprar esos zapatos que todo el mundo lleva pero del que no quedan muchos números, nos hace comprar un número más, algo que podemos resolver, llevando por ejemplo dos medias o calcetines o poniendo algo de algodón en el interior del zapato pero ¿cómo resolver el problema cuando los zapatos son demasiado grandes?.

Puede que te hayan regalado unos zapatos del 39 y no sabían que llevabas un 37 o puede que hayas “heredado” esos zapatos de tu madre que siempre has querido pero estos son más grandes. ¿Cómo enconger zapatos demasiado grandes? Puedes aplicar alguno de estos remedios.

Pasos para enconger zapatos demasiado grandes

Varios son los remedios que tenemos que para encoger zapatos demasiado grandes. Estos son los más efectivos: