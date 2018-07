Para pintar techos tan solo te hará falta una buena escalera y como no, la pintura, pero además tienes que aplicar la técnica adecuada para saber cómo pintar techos sin salpicar, tal y como te explicamos a continuación, en esta sencilla guía de pasos.

Pintar techos

Pintar techos es algo que puede resultar fácil si sabes cómo aplicar la pintura de modo que no te cuesta aplicarla y sobre todo que no estés salpicando todo el rato. La clave parece estar en tomar la cantidad justa y necesaria de pintura pero no solo eso, sino que tenemos que elegir una pintura específica que sea capaz de no soltar ni una sola gota mientras pintas.

Esta pintura a la que hacemos referencia es la pintura tixotrópica cuya composición hace que sea la mejor opción para pintar cubriendo manchas pero también la indicada para pintar sin salpicar o gotear. Esto se debe a que tiene una textura parecida a un gel de modo que podemos pintar todo el techo sin que nos caiga ni una sola gota. Veamos como se aplica paso a paso.

Pasos para pintar techos sin salpicar

Lo primero de todo es preparar bien el lugar en el que vayas a pintar. No vamos a salpicar mientras pintamos pero siempre estará bien recubrir el suelo con periódicos y además, tapar con cinta de carrocero o de enmascarar aquellas partes, salientes o rincones del techo que no desees que queden pintadas. Debes echar la pintura en un recipiente para pintar y remover bien de modo que toda la pintura se mezcle y se aplique correctamente. Una vez has removido bien la pintura, llega el momento de pintar. En el caso de los techos, es mejor empezar por las cornisas. Para ello debes utilizar un pincel o una brocha pequeña. Coge una pequeña cantidad de pintura y comienza a pintar. El resto del techo, lo puedes pintar con rodillo, pero debes pintar siempre desde la zona de la puerta hacia la ventana o balcón, de modo que la luz que entra te permita ver qué parte vas pintando. No cojas mucha pintura, y sobre todo, escurre bien el rodillo antes de aplicar la pintura en el techo. Haz un movimiento deslizante de atrás hacia delante y viceversa. Comprobarás que si has ido con cuidado y has usado la pintura indicada, esta no ha salpicado nada. Una vez hayas aplicado la primera capa, puedes aplicar una segunda capa repitiendo lo explicado pero esta vez añadiendo menos pintura e incluso pasando solo el rodillo con los restos de la primera capa (algo que podemos hacer si el techo pertenece a una estancia pequeña).

¡Ya hemos acabado! Ya has visto que en realidad, pintar techos sin que salpique nada es algo fácil de conseguir.