¿Tienes una cuenta PayPal pero no sabes cuál es tu identificación? El método de pago online cuenta con diversas funciones pero para poder acceder a ellas necesitamos aportar siempre nuestra identifición de modo que vamos a explicarte a continuación, paso a paso, y de manera fácil cómo encontrar el ID de PayPal.

El ID de PayPal

Con el avance de la tecnología, gracias a Internet, sitios comerciales y la posibilidad de comprar online, nació una serie de métodos de pago seguros para proteger sus nuestras bancarias. Líder en el campo en todo el mundo es el método Paypal, que permite comprar cualquier cosa en Internet con la máxima seguridad garantizada. Cualquier persona con una cuenta de Paypal sabe muy bien cuánto puede contar con la fiabilidad de este método de pago.

Cada vez que creamos una cuenta PayPal se genera una ID y con ella podemos hacer compras y todas las transacciones de nuestra cuenta de modo que si no sabes cuál es, con la siguiente guía, en particular, te daremos algunos consejos útiles y sencillo sobre cómo saber tu identificación de Paypal.

Cómo encontrar el ID de PayPal