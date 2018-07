¿Te dedicas a editar tus propios vídeos en casa y añadirles todo tipo de efectos especiales? ¿Utilizas After Effects? Este es sin duda uno de los mejores programas para aquellos que deseen poder editar sus vídeos de manera especial, pero cuenta con muchas funciones de modo que si hace poco que lo usas quizás no sepas cómo cortar un vídeo en After Effects, algo que te explicamos a continuación, en esta sencilla guía de pasos.

Qué es After Effects

After Effects, es un software producido por Adobe para animación gráfica y post producción a nivel profesional. After Effect es similar al programa de edición de Photoshop , pero con la posibilidad de crear efectos en una línea de tiempo.

Si eres principiante te habrás dado cuenta de que After Effects no es fácil de usar, pero sí que puedes aprender de manera sencilla como se utilizan algunas de las herramientas principales como es el caso de cortar o dividir vídeos.

Cortar vídeos en After Effects te servirá para que puedas hacer cortes en cualquier escena grabada que hayas cargado en el programa, o también para hacer cortes una vez has aplicado el efecto especial deseado. Veamos como se hace paso a paso.

Pasos para cortar un vídeo en After Effects

Aunque After Effects generalmente se usa en proyectos de vídeo después de que estos hayan pasado por el proceso de edición, el programa también es un editor con todas las funciones por derecho propio. Y si necesitas ajustar la duración de un clip de vídeo o capa en After Effects, no necesitas exportar el video o la capa; puedes cortarlos directamente en After Effects con estos pasos que te explicamos a continuación: