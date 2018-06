Imprimir sobre plástico te permite poder llevar cualquier impresión a una foto por ejemplo, tarjetas o pegatinas, pero ¿cómo? Sigue los pasos que te explicamos a continuación y sabrás cómo imprimir sobre plástico en casa.

Imprimir sobre plástico

¿Te ha pasado alguna vez que has necesitado imprimir algún documento que no sea de papel y no sabes si hacerlo con la impresora de casa? Lo cierto es que la mayoría de impresoras caseras son capaces de imprimir no solo en papel de folio o Din a4 sino que también podemos introducir otro tipo de hojas, entre ellas las de plástico.

Por ello, si deseas poder imprimir sobre plástico, no hará falta que vayas a una copisteria, tan solo sigue los pasos a continuación y verás que fácil es.

Pasos para imprimir sobre plástico

Primero de todo deberás tener instalado algún programa de edición de fotografía, como Photoshop, de modo que la impresión quede con buena calidad y al tamaño justo. Ahora sigue estos pasos.

Abre el documento a imprimir por el programa de edición de fotos. Ajusta el tamaño al de la hoja de impresión. Saca todos los folios u hojas de la bandeja de la impresora, y coloca solo la hoja de plástico que desees imprimir. Debes asegurarte que queda bien ajustado en la bandeja. Vuelve al ordenador y elige la opción de “imprimir” en el documento. Antes de aceptar deberás seleccionar, “Mejor Calidad” y si te aparece como opción tienes que hacer clic en la opción “Papel Premium” de modo que la impresión sobre el plástico sea la mejor de todas. Le das a “Aceptar” y comenzará la impresión de tu documento en la hoja de plástico.

Nota: Debido a la textura y grosor de una hoja de plástico, es mejor que cualquier impresión la hagas de una en una. Si deseas poder imprimir varias veces sobre plástico, te recomendamos que imprimas hoja por hoja y no todas a la vez ya que es posible que atasques la impresora que al imprimir trabajará un poco más lento.

Pasos para imprimir sobre superficies de plástico

Ya hemos visto qué hacer para imprimir de manera fácil sobre plástico, pero ¿qué pasa si por ejemplo queremos imprimir sobre un vaso de plástico o cualquier superficie que evidentemente no cabe dentro de la impresora? La solución entonces pasa por realizar una impresión en un negativo que luego pegarás a la superficie en cuestión. Para ello debes hacer lo siguiente: