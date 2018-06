Cómo cambiar la aguja de un tocadiscos de forma correcta

Los amantes de la música, y también los expertos, siempre han dicho que el sonido de un LP es muy superior al de cualquier formato digital. Los discos de toda la vida siguen ofreciendo la mayor calidad. ¿Quieres saber cómo cambiar la aguja de un tocadiscos? Sigue leyendo y aprende a hacerlo para sacarle el máximo partido al tuyo.

Las agujas de los tocadiscos

Es imprescindible que la aguja del tocadiscos esté en perfectas condiciones, ya que de no estarlo el disco no podría escucharse bien. Las agujas se desgastan con el uso, por lo que después de determinadas horas hay que cambiarla. No hay un tiempo establecido, simplemente cuando veas que no está bien.

Pasos para cambiar la aguja de un tocadiscos