Cómo sincronizar el mando de la PS4 paso a paso

Para poder disfrutar de tu videoconsola todo debe funcionar correctamente, que todo esté perfectamente conectado y sincronizado. ¿Quieres saber cómo sincronizar el mando de la PS4? Sigue leyendo y aprende a hacerlo para poder utilizarlo sin problemas.

¿Por qué sincronizar el mando PS4?

Es indispensable que el mando y la consola estén siempre sincronizados, ya no solo en el caso de la PS4 sino también en cualquier otra marca. Necesitas sincronizar o resetear el mando cuando no funciona correctamente durante lo juegos o bien cuando no consigues que la consola lo detecte.

El mando de la PS4 se puede utilizar de forma inalámbrica o mediante un cable USB, que es el mismo que sirve para cargarlo. Es recomendable esperar a que se agote la batería para ponerlo a cargar, o al menos esperar a que te aparezca un mensaje en pantalla que te diga que deberías cargarlo porque le queda poca batería.

Pasos para sincronizar el mando de la PS4