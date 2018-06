La ropa suele desteñirse con mucha mayor facilidad de lo que podemos llegar a pensar. Por culpa del desgaste, de los constantes lavados o también porque el teñido de la tela no es quizás de muy buena calidad, podemos acabar con una prenda sin color o que se ve “apagada”. Veamos a continuación, cómo recuperar el color de la ropa desteñida, con un serie de pasos que son muy fáciles de aplicar.

Porqué se destiñe la ropa

¿Por qué la ropa de color siempre acaba desteñida? Lo primero de todo es pensar en el uso que hacemos de esa prenda. Si te pones cada día los mismos tejanos, es normal que acaben desgastados, no solo perdiendo color, pero también es importante recalcar que gran parte del porqué se destiñe la ropa depende de la calidad de la prenda y del tinte textil utilizado, además de hablar que puede que tenga que ver con que no sepamos cómo poner la lavadora correctamente, así como el uso de determinados detergentes (ya sea porque es demasiado agresivo o porque tal vez has puesto demasiado).

Los detergentes que encontramos en el mercado siempre están enriquecidos con agentes blanqueadores. Por eso es importante comprar detergentes para prendas de color.

Además, si agregas detergentes desinfectantes o desinfectantes específicos durante el lavado, aumenta el riesgo de quedarte sin color en la ropa ya que estos detergentes desinfectantes están enriquecidos con pequeñas cantidades de cloro y oxígeno.

Otro error que debe evitarse: las prendas no deben dejarse al sol cuando se están secando al aire, ya que este puede decolorar la ropa.

Ahora que ya sabemos los motivos por los cuáles se destiñe la ropa, podemos aplicar las pautas necesarias para evitar que nos vuelva a pasar pero si quieres recuperar el color de esa ropa que tienes desteñida, sigue estos pasos.

Pasos para recuperar el color de la ropa desteñida

Para revivir los colores de colores oscuros como, negros o fuertes, sumérgelos en una solución de agua y un vaso de vinagre blanco (al menos un vaso de vinagre por cada 2 litros de agua). Luego enjuaga agregando una cucharada de sal gruesa.

El vinagre tiene la ventaja de revivir los colores, de modo que es útil en el caso de la ropa con colores opacos pero ineficaz cuando se trata de ropa completamente desteñida. Aunque puedes probar a ver que pasa. De todos modos, tenemos otro método que puedes aplicar.

Recuperar el color con tintes textiles

Si la prenda está descolorida por el sol o se ha desteñido debido a una serie de lavados incorrectos, es posible remediarla con el uso de tintes textiles.

Es fácil encontrar tintes para telas en el mercado, útiles incluso en el caso de prendas con manchas de blanqueador. Los tintes textiles pueden dar resultados uniformes. Por supuesto, no serán los remedios típicos de la abuela, pero es una solución que no debe subestimarse. Las tinturas para tejidos pueden ser sintéticas o naturales, de origen vegetal o animal. Cada fabricante y cada producto proporciona un uso específico.

La coloración con un colorante textil debe llevarse a cabo en la lavadora. Debes asegurarte que el tinte que compras es del color de la prenda a recuperar, sino no te servirá para nada.

Esto es lo que debes hacer: