Cómo cargar un portátil sin cargador

¿Te has quedado sin batería en tu ordenador portátil y no tienes el cargador? Aunque no lo creas, podemos encontrar hoy en día, varias alternativas que te pueden servir para poder cargar un portátil sin cargador de manera fácil y efectiva.

Es evidente que cualquier portátil u ordenador requiere de su cargador para poder funcionar, pero ¿qué pasa si hemos comprado el portátil de segunda mano y no llevaba consigo el cargador original, o de repente el que tenemos se ha roto? Puedes elegir alguna de las tres ideas que te proponemos a continuación y con ello, hacer funcionar perfectamente tu portátil.

Pasos para cargar un portátil sin cargador

Usando un adaptador de corriente universal: Que es quizás la solución más fácil, rápida y directa de cargar un portátil sin cargador y también la más económica de todas (un adaptador te puede costar entre 1o y 60 euros). Lo único que has de hacer es comprar un adaptador y comprobarás como tiene varias entradas de puertos. Busca la que corresponda a la conexión con tu ordenador. Además de poder hacer que este funcione perfectamente, te servirá también para cargar la batería del portátil. Usando adaptador auto/air universal: Que es una adaptador que solemos utilizar para cargar aparatos dentro del coche aunque se conecta al encendedor del automóvil. Este puede ser entonces un buen remedio para cuando tengas que viajar con tu portátil por carretera y desees aprovechar para ir cargando la batería. Usando una cargador de baterías externa: Aunque para este “remedio” necesitarás dos cosas: primero sacar la batería del portátil ya que este tipo de cargadores cargan la batería cuando la conectamos a ellos y enchufamos luego a la corriente. Una vez cargada, ya podrás insertar de nuevo la batería al ordenador. Y segundo: debes asegurarte que el cargador que compras es de la misma marca y modelo que el portátil ya que de no ser así, es posible que te falle. Superbaterías: El último truco que necesita saber para cargar su computadora portátil sin el cargador es las llamadas “super baterías”. Tal dispositivo también será adecuado solo en caso de que la batería original pueda ser sacada del portátil. Luego inserta una superbatería en tu dispositivo y durará de 3 a 4 horas. Sin embargo, cuando la superbatería esté descargada, deberá cargarla también. Es una solución alternativa perfecta, aunque por un período bastante corto.

Ya hemos visto qué soluciones tenemos para poder cargar el portátil cuando no tenemos cargador, aunque tenemos que añadir que antes de utilizar cualquier forma alternativa de cargar el portátil sin un cargador original, es mejor que hagas una pequeña investigación de si el método elegido es adecuado para tu dispositivo específico. Dependiendo del portátil puede reaccionar de manera muy diferente a tus expectativas, o tú , como usuario, puedes acabar rompiendo el ordenador por no saber usar bien el método. Como ejemplo, no intentes cargar el portátil adaptadores USB. Podrías dañar la arquitectura del portátil e incluso provocar un incendio.