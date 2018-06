Cómo ignorar a alguien que no te cae bien

Aunque es mejor llevarse bien con todo el mundo, está claro que no todo el mundo nos puede caer bien y más cuando esa persona pertenece a nuestro entorno ya sea algún familiar, un antiguo amigo, o alguien del trabajo. De todos modos no tenemos que ser mal educados y bastará con hacer lo posible para evitar a esa persona. Aprende a continuación las claves básicas para ignorar a alguien que no te cae bien.

¿Por qué nos caen mal las personas?

Puede que te hayas enamorado de alguien y por ser un amor no correspondido esa persona comience a caerte mal, o sencillamente veas en el trabajo a alguien como un rival y por eso no lo soportas. Lo cierto es que son muchos los motivos por los que una persona nos cae mal, aunque siempre suelen estar relacionados con gente a la que conocemos o pertenecen a nuestro entorno.

Es difícil que alguien que vemos a diario pero que no conocemos, o alguien que pasa por nuestro lado sin más, nos caiga mal. Para que esta animadversión, a veces correspondida, suceda tiene que haber pasado algo con esa persona en cuestión o de hecho, saber cómo se comporta, habla o actúa para que a nosotros de repente comience a caernos mal.

No por ello somos peores personas, porque de la misma manera que a ti te puede caer mal la mejor amiga de tu novia por ejemplo, puede que tú le caigas mal a otras personas. La clave está en aceptar esta condición y sobre todo ignorar a esa persona que no soportamos; ¿de qué modo? te lo explicamos a continuación.

Pasos para ignorar a alguien que no te cae bien

Son varios los pasos que puedes dar para ignorar a alguien que no te cae bien. Todos ellos muy efectivos.