¿Te gustaría poder jugar al golf? Uno de los deportes que más han crecido en los últimos años, ideal para aquellos que quieran ejercitarse sin la necesidad de realizar un excesivo esfuerzo físico. Aprende ahora, paso a paso, cómo iniciarse en el golf.

Pasos para iniciarse en el golf

Si estás pensando en acercarte al mundo del golf, puedes comenzar sabiendo algunas cosas que son clave y que te explicamos a través de estas preguntas y respuestas:

¿Es un deporte o simplemente un juego?

El golf es un deporte y tiene todas las características para serlo: la actividad física, el sentido de la competencia, las reglas que deben respetarse. Y ya fue una de las disciplinas previstas en el programa de los pasados Juegos Olímpicos de Río 2016.

¿En qué consiste el golf?

Básicamente en enviar la bola al hoyo en el menor número posible de tiros a lo largo del juego (9 o 18 hoyos).

¿Dónde juegas al golf?

Lo más probable es que tengas un campo de golf en mente, con 18 o más hoyos. En España, los clubes de golf están bastante extendidos, tal vez más distribuidos en las cercanías de ciudades importantes como Madrid o Barcelona, pero también hay muchos campos de golf en áreas más descentralizadas.

De todos modos, para iniciarse en el golf, antes de hacerse socio de cualquier club, donde seguramente el ambiente hará que te sientas un poco intimidado, es mejor que te decantes por un campo de práctica.

Equipo de golf y primeros disparos

Por supuesto, incluso para tirar las primeras pelotas de golf, necesitas al menos un palo. No solo eso, también es recomendable que tu primera experiencia de golf sea bajo la guía de un profesror. Con una inversión moderada, tendrás al menos los elementos básicos para dar los primeros toques. Normalmente, el maestro o el campo de prácticas proporcionan el equipo necesario y no tienes que preocuparse por nada. Por otro lado tampoco debes sentirte preocupado por la ropa, siéntete cómodo con un par de zapatos con cordones o unas zapatillas.

Una lección individual tiene un costo promedio de 20/30 euros por una duración de 30 minutos, a lo que, en algunos casos, tendrá que agregar el costo del alquiler de bolas, que es de alrededor de 3 euros por 50 bolas que normalmente son suficiente para una lección. No tengas miedo de verificar todo esto en la primera llamada de contacto con el campo que hayas seleccionado:

Cualquier costo de entrada

Disponibilidad principal y costo de la lección individual

¿Hay cursos grupales?

Cuál es el de costo de la práctica y cuántas bolas proporciona

Disponibilidad de equipos en uso sin cargo

Qué hacer después de las primera toma de contacto con el golf

El primer acercamiento al juego de golf es una experiencia diferente de persona a persona, por lo que para algunos de vosotros podría ser un éxito salvaje inmediatamente y para otros ser una frustración si no has logrado ni darle a la bola: en ambos casos no te alarmes si bien el golf tiene como característica una tendencia muy fluctuante que tiende a estabilizarse, al menos un poco, solo con años de juego y experiencia.

Realiza al menos 3/4 días de prueba antes de decidir si continuar o no, tal vez incluso vuelve a tirar bolas incluso sin supervisión del maestro.

Si finalmente decides continuar y apuntarte a un programa de lecciones que pueden ser individuales o colectivas, depende del presupuesto y también de tu preferencia. Pide a tu profesor que deseas aprender, incluso de manera superficial,en todos los aspectos del juego, desde los tiros lejanos hasta los del juego corto.

El golf es bueno para el cuerpo y la mente: entrenas la coordinación y la elasticidad muscular. Además, estimula a mejorar continuamente, relaja, ayuda a socializar o lo puedes practicar solo así que ¡anímate! e inicíate en el mundo del golf, no te arrepentirás.