Cómo hacer un antifaz para dormir paso a paso

Dormir y descansar es algo esencial para nuestras vidas, así que para poder garantizar ese descanso, nada como utilizar un antifaz de noche que incluso podemos hacer nosotros mismos, de manera fácil. Aprende a continuación, y paso a paso, cómo hacer un antifaz para dormir.

Qué es un antifaz para dormir

Un antifaz para dormir o máscara para dormir es un elemento esencial para aquellas personas que no pueden dormir por las noches por culpa de cualquier luz. Puede que no seamos muy conscientes de algunas de las luces que se suelen ver por las noches (desde la pantalla de un reloj despertador a las que se “cuelan” entre las persianas) de modo que para que no te moleste ninguna de ellas y puedas dormir en absoluta oscuridad podemos recurrir a este tipo de antifaces.

Los antifaces de luz permiten que nuestros ojos descansen de las luces en nuestro entorno pero además, al dejarnos en absoluta oscuridad, ayudan a que estos descansen, se relajen y acabemos sumidos en un sueño mucho más placentero.

Pasos para hacer un antifaz para dormir

Si quieres tener tu propio antifaz para dormir, puedes seguir la guía de pasos que te ofrecemos a continuación. Verás que fácil es hacerlo.

Materiales

Patrón de un antifaz

Hilos

Aguja (o máquina de coser )

) Tijeras

Tela

Fieltro

Goma elástica



Pasos

Lo primero de todo es descargar nuestro patrón de un antifaz para dormir (en internet encontrarás varios así que te será fácil dar con uno). Una vez tienes tu patrón, lo recortas y lo llevas a la tela que hayas elegido para hacer tu antifaz, debes dibujar dos veces la tela con la forma del antifaz para que tengas la parte de delante y la de detrás. También deberás dibujar el fieltro con la forma del patrón y ahora montas la tela delantera, el fieltro y la de atrás, para formar tu antifaz. Debes colocar las telas del revés ¿para qué? Para que puedas coser y luego darle la vuelta a las telas y que queden del derecho y sin que se vea la costura. Llega el momento de ponerse a coser, a mano o a máquina, las dos telas y el fieltro. Repetimos: las telas del revés. Además, debes hacer dos marcas en cada lado para coser la goma elástica. Corta un trozo de goma elástica que mida como tu cabeza apróximadamente de modo que el antifaz te quede bien. No cosas por completo las telas y el fieltro, deja un pequeño agujerito para que te sea más fácil darle la vuelta. Una vez todo cosido, acaba de recortar la tela alrededor del antifaz que has creado y deja unos pequeños flecos alrededor que evitarán que al darle la vuelta se descosa lo cosido. Ahora da la vuelta al antifaz y cose el pequeño agujero que dejaste. Asegúrate que la goma elástica está también bien cosida y acaba de recortar los flecos que dejaste.

¡Listo! Ya has creado tu antifaz para dormir en unos sencillos pasos.