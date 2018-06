Tener papada no es algo que tengamos que asociar tan solo a las personas con sobrepeso, sino que también puede ser algo que llega con la edad o por otros motivos. Si deseas saber cómo disimular la papada existen varios remedios y pasos a seguir. Son fáciles y te los queremos contar, a continuación.

Qué es la papada

Tener papada es algo más común de lo que podemos llegar a pensar. A veces, la papada puede ser un legado hereditario, a veces puede surgir con la edad, en otros casos, puede ser la consecuencia del exceso de peso o la mala postura. Cualquiera que sea el motivo desencadenante, el efecto es la creación de una acumulación de piel justo debajo del mentón , con la consecuencia de un efecto de cara redonda decididamente acentuado.

La papada es algo que no gusta a nadie, ya que no favorece para nada así que sin importar la edad que tengas o tu constitución física, puedes hacer todo lo posible por disimularla con estos consejos que ahora os damos.

Pasos para disimular la papada

Veamos qué remedios y pasos podemos dar para disimular la papada de manera efectiva:

Maquillaje

Uno de los primeros remedios que queremos ofrecerte para saber cómo disimular la papada es el maquillaje.

Para poder ocultar la papada con maquillaje, debes comenzar con la base, posiblemente un tono ligeramente más oscuro para crear una sombra ya que esta la vas a usar para el cuello. Maquilla tu rostro con tu base habitual (una que sea de tu tono e incluso uno menor), mientras que la papada la maquillas con la base más oscura, y luego desvanecerla en el cuello de nuevo con la base del rostro. Ahora tienes que fijar la base la papada con un polvo de un tono más oscuro de la cara. Este polvo debe ser opaco y frío. Si usas el contorno, en cambio, con la parte oscura, tendrás que crear sombras debajo del mentón, mezclando sombra oscura sobre tu barbilla y mandíbula con un poco de iluminador, justo en la zona de la frente, sien y nariz. Después de hacer todo esto, ve a los pómulos: tendrás que usar un rubor de impacto para enfocar la atención en los pómulos.

Ropa

Puedes preguntarte si un vestido puede decidir cómo se ve tu papada y la respuesta es que sí. Lo que tienes que hacer es evitar atraer la atención hacia la papada. Permite que las personas noten tu escote, clavícula o incluso tu garganta. ¿Cómo haces eso? Al vestir con cuello redondo.

Peinado

Por otro lado usa un peinado que no caiga sobre el cuello, cerca de tu barbilla o más bien que no vaya hacia la papada. Si el volumen de tu cabello cuelga de tu cuello acentúa la visibilidad de la papada. Un estilo de peinado sugerido es la cola de caballo alta. O mejor aún, elige un corte bob. No tendrás que pensar en un nuevo peinado complicado todas las mañanas.

Labios

Junto a las ideas de maquillaje que te hemos dado para disimular la papada, podemos sumar que será muy importante la elección del color de labios.

Para ocultar la papada, utiliza colores de labios en negrita como rojo oscuro, marrón oscuro, etc. También puedes optar por el brillo de labios brillante. Eso atrae la atención hacia tu cara, y no a la parte debajo de tu cara.

Ejercicios

Evidentemente tenemos que acabar con los ejercicios que no solo nos ayudarán a disimular la papada, sino que también servirán para que esta se reduzca y desaparezca. Con los ejercicios lograrás que la piel de la zona de la papada se torne más firme y elástica, y con ello que deje de colgar.