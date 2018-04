Una de las razas de perro más conocidas y queridas en todo el mundo es el pastor alemán, un perro fuerte, bello y muy listo que es de hecho la raza de perro que se utiliza en la policía. Si tienes un cachorro en casa, sabrás de los cuidados diarios que necesita, ya sea educación o desparasitación, pero también es importante que cuides lo que come un pastor alemán cachorro por lo que te proponemos seguir una guía de pasos que te mostramos a continuación, la cuál te ayudará a poder hacer que tu pastor alemán cachorro se alimente de manera correcta en sus primeros meses de vida.

La importancia de la alimentación de un pastor alemán cachorro

En los primeros meses de vida un perro y más uno de las características (cuerpo, fuerza e inteligencia) del pastor alemán, necesita nutrientes específicos para crecer sano y desarrollar músculos y huesos adecuadamente. El alimento más adecuado en esta etapa es, sin duda, la leche materna. Sin embargo, a veces puede suceder que la madre, por diferentes motivos, no pueda o no quiera amamantar al cachorro de pastor alemán.

En este sentido, debemos ser capaces de manejar la situación encontrando alternativas efectivas y rápidas. Así que vamos a ver a continuación consejos útiles sobre cómo alimentar a un pastor alemán cachorro. Obviamente, los consejos que siguen son solo indicaciones generales, por lo tanto, para cualquier duda, se recomienda encarecidamente consultar al veterinario.

Consejos para alimentar adecuadamente a un pastor alemán cachorro

Vamos a ver punto por punto cómo podemos alimentar a nuestro cachorro de pastor alemán.

Administra leche a un pastor alemán recién nacido

Si tienes un pastor alemán cachorro y su madre no lo amamanta, podemos hacerlo nosotros usando un biberón con una pequeña pezonera. La cantidad de leche que debe administrarse debe ser igual a 1/5 del peso del recién nacido, para alcanzar la mitad en la tercera semana. La leche más adecuada durante esta fase es la del ganado, pero al ser pobre en azúcares, proteínas y grasas, será necesario integrarla con otros elementos.

Comida adecuada para un pastor alemán cachorro

La comida para un pastor alemán cachorro, sin embargo, debe prepararse de esta manera:

Primero debes mezclar la cantidad necesaria de leche entera con nata líquida; las proporciones deben ser de 3 a 1. Ahora es necesario agregar un huevo entero, y no solo la clara de huevo, y tres gotas de preparación de vitamina A y D y la misma cantidad de aceite de hígado. Un cachorro tan pequeño necesita comer a menudo, aproximadamente una vez cada dos horas del día y una vez cada cuatro durante la noche. Sin embargo, es aconsejable acostumbrarlo a dormir toda la noche para no tener problemas cuando sea mayor.

Vigila cómo le sienta la comida

Es bueno recordar que tan pronto como haya terminado de comer, generalmente el perro evacua. Si esto no sucede, es bueno masajearle suavemente la espalda, al igual que su madre “natural”. Si en cambio hay problemas de diarrea, será esencial intervenir disminuyendo la cantidad de leche o mezclándola con agua de zanahorias. Es bueno no obligar al cachorro a comer: si no pide comida, es porque no tiene hambre y puede provocarle indigestión.

Comienza el destete

Cuando haya pasado la cuarta semana de vida, será importante comenzar la fase de destete real. Antes de darle al cachorro de pastor alemán comidas normales (para lo cual debe esperar hasta que le crezcan los dientes), es bueno cambiar su dieta agregando caldo de carne, para mezclarlo con agua o leche. Un cachorro destetado debe ser alimentado con comidas con mitad de carne y la otra mitad con derivados de harina como pan y pasta. Además, durante todo el período de crecimiento es necesario seguir administrándole vitaminas, esenciales para un correcto desarrollo. De esta forma, tu pastor alemán cachorro tendrá todos los alimentos y nutrientes esenciales disponibles para crecer sano y fuerte.

Comienza con alimentos sólidos cuando tenga dientes

Tu cachorro de pastor alemáncomenzará a tener dientes a partir de la cuarta semana de vida, justo cuando comienza la fase ya explicada del destete. Sigue los pasos indicados para la alimentación en esta fase, pero en cuanto veas que ya puede masticar sólido, debes comenzar a introducir su pienso o comenzar con la alimentación natural.

Si optas por alimentar a tu pastor alemán cachorro con pienso, tendrás que comprar uno para cachorros adecuado a la raza del pastor alemán. Si en cambio decides alimentarle con alimentos naturales tienes que procurar una dieta equilibrada con 5-20 gr de carne cruda y 5 gr de verdura o cereal integral al día por cada kilo de peso del perro. Si tienes dudas por raciones, debes consultar a tu veterinario de confianza.