Cómo recuperar el historial borrado en Windows fácilmente

Hay ocasiones en las que necesitamos recuperar algún dato de nuestro historial en Internet, pero lo habíamos borrado previamente. No entres en pánico, tiene solución. ¿Quieres saber cómo recuperar el historial borrado en Windows? Hacerlo es muy fácil, sigue leyendo y lo comprobarás.

Pasos para recuperar el historial borrado en Windows

1. Para este artículo partimos de la idea de que no estabas con tu cuenta de Google, ya que si fuera así resultaría mucho más fácil recuperarlo. Si no estabas utilizando la cuenta en ese buscador, el proceso será un poco más complicado, pero no imposible.

2. Aunque desde cualquier buscador se pueda eliminar el historial de navegación, la caché de DNS almacena esa información. Esta es la manera que tendrás de recuperarla. Ten en cuenta que con esto se almacenan todos los datos de internet, aplicaciones incluidas, no solo datos del navegador.

3. Ve al menú “Inicio” y selecciona “Ejecutar”. Cuando se abra, escribe cmd y dale a “Aceptar”. Se abrirá una pequeña ventana negra, lo que en términos informáticos se llama “Intérprete de comandos”. Cuando se abra, escribe ipconfig/displaydns y dale a “Enter”.

4. Una vez que escribas el comando en el paso anterior, aparecerá todo tu historial de Internet y podrás revisarlo todo para recuperar lo que realmente te interesa. Paciencia porque probablemente se tengan que cargar muchos datos.

Programas para recuperar el historial borrado en Windows

Si por algún motivo no te funcionan los pasos anteriores, o prefieres buscar otra forma de hacerlo, hay programas que te ayudarán. Los dos que más se utilizan son Data Recovery Wizard o Recuva, ambos gratuitos y muy bien valorados por quienes los han utilizado. Su uso es tan sencillo como descargarlos y seguir los pasos de instalación.

Acceder al historial borrado en Google

1. Para recuperar el historial borrado por medio de Google lo tendrás muy fácil, aunque solo te valdrá si tenías sesión iniciada durante la navegación que quieres recuperar.

2. Inicia sesión en tu cuenta de Google y ve a esta página para meter información de la cuenta que estabas utilizando cuando navegaste.

3. En esa página podrás revisar todo el historial ordenado por fecha y hora. Este historial también se puede eliminar si quieres que desaparezca después de que hayas consultado lo que necesitabas.