Cómo aprender a bailar break dance paso a paso y fácilmente

El break dance es un estilo de baile callejero totalmente libre y que causa furor en todo el mundo. Aunque pueda parecer muy difícil, lo cierto es que con un poco de práctica se te dará muy bien. ¿Quieres saber cómo bailar break dance? Sigue leyendo y aplica las claves, verás que lo consigues.

¿Qué es el break dance?

Esta forma de baile nació a principios de los 70 en Estados Unidos, como una versión del famosísimo hip hop. Es preciso tener mucha habilidad física ya que sus movimientos son rápidos y variados. Los pasos básicos los puedes aprender por tu cuenta fácilmente, y te ayudará además a estar en forma y mantenerte ágil.

Pasos para aprender a bailar break dance

1. Una rutina de break dance se compone de 3 tipos básicos de pasos: top rocks, pasos de pies y freezes.

2. Los top rocks son pasos que incorporan la mitad superior de tu cuerpo, y en ellos utilizas brazos, codos, manos y pecho. Este paso se utiliza como introducción a una rutina de break dance.

3. Los pasos de pies hacen que muevas la mitad inferior de tu cuerpo. Te llevan a mover pies, piernas y cadera.

4. Los freezes son el punto final de cada rutina, el último paso que das antes de detener el movimiento y pasar a otro paso.

5. Dentro de cada tipo de pasos hay muchos pasos que puedes aprender, con diversas dificultades.

6. Crea una rutina utilizando los pasos que más te gusten, siempre con transiciones que te hagan más fácil pasar de un paso a otro, sobre todo si aumentas la dificultad.

7. Si realmente quieres aprender a bailar break dance, piensa en serio la posibilidad de apuntarte a clases. Mientras tanto, puedes ver muchos vídeos en la red que te ayudarán y te explicarán con cada paso diferente.

8. Aprende los pasos uno por uno, no varios a la vez. Empieza con uno y no pases a aprender el siguiente hasta que tengas el primero dominado. Si no lo haces así te harás un caos y no podrás aprender bien ninguno.

9. Practica una y otra vez cada paso y cada rutina. Puede parecer mucho trabajo al principio pero merecerá la pena cuando veas que te puedes desenvolver perfectamente en unas cuantas rutinas.