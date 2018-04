El patchwork es una de las técnicas más antiguas para trabajar con tejidos, tanto que se dice que la primera vez que se vio fue en tumbas egipcias hace más de 5.000 años. ¿Quieres saber cómo hacer patchwork fácilmente? Sigue leyendo y aprende todo lo que necesitas para hacerlo con éxito.

¿Qué es el patchwork?

El patchwork consiste básicamente en coser juntos pedazos de telas diferentes, haciendo así una pieza mucho más grande. Con esta técnica se hacen mantas, colchas, cojines y mucho más, especialmente textiles decorativos para el hogar. En español, “patchwork” se traduce como almazuela, pero realmente nadie lo conoce por ese nombre.

Materiales necesarios para hacer patchwork

• Aguja de costura. No hay una específica, pero es recomendable que sea lo más larga y fina posible, así no se notarán las puntadas en la tela.

• Enhebrador. No es un material indispensable, pero sin duda de gran ayuda para no tener que enhebrar a mano.

• Aguja para acolchar. Lo más habitual es que, al hacer patchwork, todas las piezas se acolchen, para lo que hay unas agujas especiales.

• Alfileres. Son indispensables para poder sujetar las telas entre sí mientras no les llega el turno de coserlas. Lo ideal es que sean largos y finos para sujetar mucha tela y no dejar agujeros en ella.

• Dedal de patchwork. Tiene un borde metálico que es de gran ayuda para empujar cuando se utiliza la aguja de acolchar. Se puede utilizar también con la otra aguja.

• Tijeras. Debes tenerlas para papel y para tela, no utilices lo mismo para los dos materiales.

• Descosedor. Es muy útil si en algún momento tienes que descoser algo.

• Hilos. Te hará falta de coser, de hilvanar y de acolchar, que debe ser el más grueso.

Pasos para hacer patchwork

1. Prepara todos los trozos de tela que quieras utilizar para hacer la composición. Normalmente se utilizan con la misma medida, pero lo cierto es que pueden ser de diferentes tamaños sin problema. Eso sí, debes encajarlos bien para que quede al final un conjunto uniforme.

2. Ve uniendo los trozos de tela según el diseño final que quieras tener. Únelos con las agujas, bien pegados para que después no quede ningún hueco entre piezas.

3. Empieza a coser entre dos piezas, no hay un orden establecido mientras todas estén bien pegadas. Tampoco hay un punto determinado que debas utilizar, debes elegirlo según lo que quieras conseguir en cada caso.

4. Cuando estén todas las piezas unidas, cose un borde alrededor de todas ellas para que no queden al aire.

5. Puedes hacer patchwork a mano o a máquina, lo que sin duda será mucho más rápido y eficaz.