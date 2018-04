Cómo descargar Windows 8

Si por una u otra razón tiene que formatear tu PC, pero por desgracia no tienes a mano una copia original de tu sistema operativo Windows, has de saber que Microsoft te permite descargar de manera fácil Windows 8 (o en realidad Windows 8.1) de forma gratuita y legalmente. Es por ello que si has decidido instalar esta versión del sistema Windows en tu ordenador, debes seguir todos estos pasos para poder descargar Windows 8 de un modo sencillo y hacer de nuevo operativo tu ordenador.

Pasos para descargar Windows 8

1 Consigue la clave de acceso

Antes de comenzar a descargar Windows 8.1 de forma gratuita , primero recomiendo obtener la clave del producto para la versión de Windows 8.1 que ya está instalada en tu ordenador.

Si no sabes como encontrar la clave, puedes usar un programa gratuito como ProduKey . Una vez que hayas descargado ProduKey , solo necesitas iniciar el programa para tomar nota del código debajo de la columna Clave del producto, que corresponde al nombre de la versión de tu sistema operativo Windows, para activar su copia de Windows 8.1 lo antes posible. En este punto puedes continuar descargando Windows 8.1 usando la herramienta llamada Media Creation Tool . Una vez que haya terminado de descargar este archivo, tendrás que hacer doble clic en él, después de lo cual tendrá que seguir el siguiente procedimiento:

2. Descarga de Windows 8

Antes que nada, deberá seleccionar el idioma, luego la edición y finalmente la arquitectura de 32 bits o 64 bits , de su sistema operativo Windows 8.1 ; al elegir la edición de tu sistema operativo Windows 8.1, tendrás que tener en cuenta que debes instalar la misma edición exacta que está actualmente instalada en tu PC, que generalmente es Windows 8.1 o Windows 8.1 Pro , como las otras ediciones de Windows 8.1, es decir, Windows 8.1 N y Windows 8.1 Pro N, son ediciones especiales de Windows sin el reproductor multimedia Windows Media Player y el software necesario para reproducir CD, DVD u otros archivos multimedia. Ahora, al hacer click en el botón Siguiente , se te pedirá que selecciones la ruta en la que deseas guardar todos los archivos de instalación del sistema operativo seleccionado. Para hacer esta elección, tendrá dos opciones diferentes: la primera te permitirá guardar los archivos en una unidad flash USB , que debe tener al menos 4 GB de espacio libre disponible; la segunda, en cambio, creará un archivo ISO que deberá grabar más adelante en un DVD común.

Descargar Windows 8 en una unidad USB

Si en el punto anterior seleccionó la opción para crear una unidad flash USB, haciendo clic en Siguiente , ahora se te pedirá que selecciones la unidad de memoria USB en la que se guardarán todos los archivos necesarios para instalar Windows 8.1. Una vez que hayas seleccionado tu unidad de memoria USB, al hacer click en Siguiente otra vez , aparecerá un mensaje inmediatamente para advertirte que todos los archivos en la memoria USB se eliminarán irreparablemente. Después de hacer clic en Aceptar , solo tendrá que esperar a que finalice el procedimiento automático, que según el rendimiento de la ordenador y la velocidad de tu conexión a Internet puede requerir unos 20 minutos. Una vez que se complete este proceso, al hacer clic en Finalizar , tu dispositivo USB estará listo para ser utilizado.

Descargar Windows 8 en un archivo ISO