Cómo configurar el teclado del ordenador

Si deseas poder cambiar la configuración del teclado de tu ordenador puede que pienses que es algo realmente fácil o sencillo, y aunque no es imposible debes tener en cuenta que Windows no te permitirá teclear según que letras o funciones, si previamente no has “informado” al sistema. Veamos a continuación paso a paso cómo configurar el teclado y que funcione de manera adecuada.

Para que sirve configurar el teclado

Cuando compras un teclado nuevo, podemos pensar que lo único que debes hacer es enchufarlo o conectarlo a nuestro ordenador, que este lo reconozca y listo, pero muchas veces ocurre que por ejemplo este teclado tiene algunas teclas extra que nunca podemos hacer funcionar, o de repente no reconoce los caracteres que estamos tecleando.

Por ello es recomendable que configures el teclado, ya sea porque se trata de un nuevo y deseas que Windows lo reconozca, o porque de repente quieres que al usarlo te sea más fácil, por ejemplo, escribir en otro idioma.

Veamos a continuación qué pasos debes dar para poder configurar el teclado de manera correcta.

Pasos para configurar el teclado

En función de lo que quieras hacer además, podrás configurar el teclado a partir de distintos pasos cómo os indicamos aunque debes tener muy en cuenta algo que se llama “Distribución del teclado” que tiene que ver con el modo en el que se distribuyen las teclas. A partir de aquí podrás realizar una configuración correcta.

Para poder configurar bien el teclado, lo que tienes que hacer es cambiar el idioma y para ello debes irte al Panel de Control. Desde allí tienes que seleccionar la opción de Configuración Regional y de Idioma. Haces “click” en la pestaña Idiomas y desde ahí selecciona la opción de Detalles. Verás como se te abre otra ventana y en esa debes seleccionar el idioma que desees, en nuestro caso el Español – Alfabetización Internacional, O Español – Tradicional, algo que tiene que ver con la mencionada distribución. De este modo, para saber cuál elegir debes saber qué tipo de teclado tienes y su distribución. Si tienes un teclado en el que el símbolo de @ está en la tecla del número 2, deberás seleccionar la opción de Español- Tradicional. Si en cambio la @ está en la tecla Q es mejor la opción de Español – Alfabetización Internacional ya que se trata de un teclado utilizado en latinoamérica. Los que tengáis un teclado americano o de Estados Unidos, veréis que por ejemplo os faltan teclas como la “Ñ”, de modo que para que funcione del todo correctamente, tendría que ser necesario que lo configures con el idioma de este país.

Listo! habrás configurado el teclado para que te aparezca con el idioma correcto, pero además lograrás así que funcione sin problema, en todas sus funciones.