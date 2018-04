Cómo poner Google de página de Inicio en cada navegador

Si acabas de reiniciar tu sistema operativo, te acabas de comprar un ordenador, o quizás lo has formateado por completo, puede que algunas funciones deban ser configuradas de nuevo, y entre ellas estaría internet y el buscador que utilizas. Puede también que acabes de bajarte Chrome por ejemplo, o Firefox, pero al iniciar sesión en el buscador, te das cuenta que no aparece Google. No te preocupes, no es que haya desaparecido o ya no exista para ti, es solo que debes configurarlo de manera que te aparezca Google de página de Inicio, y nosotros te explicamos a continuación cómo hacerlo y de manera sencilla.

Datos curiosos de Google

Antes de daros los sencillos pasos sobre cómo poner Google de página de inicio nos gustaría explicaros algunos datos curiosos sobre este buscador convertido hoy en día en un imperio de negocio.

De Google sabemos que es el motor de búsqueda de la gran mayoría. De hecho la página más visitada en todo el mundo, que satisface nuestra investigación; pero detrás del famoso motor se encuentra una empresa fundada hace 15 años por Sergey Brin y Larry Page.

Su nombre viene de un juego de palabras nacido a partir de ” googol “, número entero que se puede expresar como un 1 seguido de 100 ceros. Esto fue elegido precisamente por la voluntad de los creadores Brin y Page de diseñar una cantidad aparentemente interminable de información en la web.

La empresa, como otras muchas del entorno informático comenzó en un garaje pero no propiedad de Brin y Page . La hospitalidad fue de hecho proporcionada por la ahora famosa Susan Wojcicki que ofreció su garaje alquilado a los dos empresarios en ciernes, a fin de poder pagar la hipoteca de su casa . Susan es desde entonces la empleada número 18 de la compañía, porque tenéis que saber además que los empleados de la compañía no se identifican por el nombre sino por números. Esto también se aplica a Page y Brin, que son, respectivamente, el número 1 y 2 .

Una vez hemos desvelado algunas curiosidades que quizás no sabías de Google, llega el momento de explicaros de qué modo podéis hacer que el buscador se configure para que aparezca como página de inicio y lo cierto es que te sorprenderá lo fácil que es conseguirlo. Te lo explicamos para cada tipo de navegador que tengas instalado.

Pasos para poner Google de página de Inicio

Firefox

Abre tu navegador y vete a www.google.com Arrastra la pestaña al botón Inicio. Haz clic en Sí

Google Chrome

En la esquina superior derecha del navegador de tu ordenador debes hacer “click” en los tres puntitos que aparecen y elegir “Configuración” Selecciona el botón Mostrar página de inicio en la sección “Aspecto“. Selecciona la segunda opción donde dice www.google.com

Safari

En la esquina superior izquierda de la pantalla, selecciona Preferencias generales de Safari. Selecciona la opción “Abrir ventanas nuevas con” y “Abrir paneles nuevos con“, selecciona Página de inicio . En “Página de inicio”, desbes escribir www.google.com.

Internet Explorer