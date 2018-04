Si tienes una empresa o eres autónomo con empleados, es de vital importancia que elabores bien las nóminas con las que después vas a pagar a todos ellos. Hacer una nómina no es demasiado complicado aunque si es mejor saber cómo se divide y qué apartados debe incluir para que sea del todo correcta. Veamos ahora paso a paso y de manera fácil cómo hacer una nómina.

Qué es una nómina

Toda aquella persona que trabaje para una empresa o a cuenta ajena debe recibir a final de mes ( o cuando se haya estipulado) la conocida nómina. Un papel o documento que define una acción que realizan las empresas con los empleados. De otrodo modo, podríamos decir que es el proceso por el cual la compañía paga a los empleados.

La nómina es muy importante, no solo porque en ella se estipula lo que vas a cobrar por tu trabajo, sino porque además es un documento que vamos a necesitar siempre que queremos por ejemplo pedir un préstamo, financiar algo, o como no, alquilar un piso, de modo que es importante recibirla cada mes, y como no, que esté bien hecha.

Para saber cómo hacer una nómina tendréis que tener claro todos los conceptos que aparecen en ella y cómo se rellena cada uno de ellos. Dependiendo del tipo de empresa algunos conceptos no se incluyen pero vamos a ver paso a paso cómo hacer una nómina de manera sencilla.

Pasos para hacer nómina

Si cogemos cualquier nómina veremos que en ella se incluye además de los datos del trabajador, y el sueldo a cobrar, también se deben incluir otros conceptos que pueden tener que ver con las cotizaciones, por ejemplo o que se regula dependiendo del convenio al que pertenezca nuestro colectivo.

Veamos por partes todo lo que se debe incluir en la nómina que queremos hacer.

Datos de la empresa y trabajador

Por norma general lo primero que debes completar en una nómina es los datos del trabajador. Lo primero que se debe incluir es el nombre de la empresa (además se suele incluir el código de la cuenta de cotización ).

(además se suele incluir el ). Además se incluye el nombre del trabajador, su dirección así como cuál es su trabajo o categoría profesional, su NIF, el número de afiliación a la Seguridad Social, la fecha de antigüedad del trabajador así como la fecha del mes en curso de la nómina (mes de liquidación).

Grupo de cotización

Además debemos incluir también el grupo de cotización que se rige en función del puesto de trabajo y capacitación la Tesorería General de la Seguridad Social, la cuál clasifica los diferentes grupos de cotización en función de los siguientes apartados:

Ingenieros y Licenciados.

Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados

Jefes Administrativos y de Taller

Ayudantes no titulados

Oficiales Administrativos

Subalternos

Auxiliares Administrativos

Oficiales de primera y segunda

Oficiales de tercera y especialistas

Peones

Trabajadores menores de 18 años, cualquiera que sea su categoría profesional

Conceptos de retribuciones / deducciones

En este segundo apartado es donde se configura nuestra nómina en función de los siguientes apartados (lo explicado es general, dependiendo de la nómina algún nombre puede variar):

Denominación / Concepto : En este apartado se incluye la denominación de como se divide el sueldo: Sueldo base, si hay algún plus por convenio, si hay algún plus por transporte, por nocturnidad y también el concepto de la deducción del IRPF (retenciones de la empresa por ti a la Seguridad Social) así como embargos o días de huelga por ejemplo.

: En este apartado se incluye la denominación de como se divide el sueldo: por convenio, si hay algún plus por transporte, por nocturnidad y también el concepto de la deducción del (retenciones de la empresa por ti a la Seguridad Social) así como o días de huelga por ejemplo. Precio/ Retribuciones : Se estipula lo que se paga en lo mencionado en la columna de Denominación/Concepto.

: en la columna de Denominación/Concepto. Porcentaje : Se anota la cantidad del porcentaje que se aplica para saber qué retribuciones se deben aplicar.

: Se anota la se deben aplicar. Deducciones: Se anota la cantidad a pagar aplicado el porcentaje

Líquido a Percibir

Una vez se hacen todos los cálculos de lo marcado en las deducciones, se puede establecer una columna entre el “Total a pagar” y el “Total a Deducir” de donde saldrá el “Líquido a Percibir”.

Pie de nómina

Bajo la firma y sello de la empresa aparece una información que es obligatoria desde Mayo de 2015 y que se divide en :

Bases de cotización a la Seguridad Social por contingencia comunes y por accidente de trabajo (también se incluyen el prorrateo de pagas extras).

por contingencia comunes y por accidente de trabajo (también se incluyen el prorrateo de pagas extras). Base de Contingencias Profesionales , lo que cotizamos por accidente de trabajo y enfermedad profesional. En casos de desempleo, formación profesional y FOGASA (Fondo de Garantía Salarial)

, lo que cotizamos por accidente de trabajo y enfermedad profesional. En casos de desempleo, formación profesional y FOGASA (Fondo de Garantía Salarial) Base de retenciones del IRPF.

Aportación de la empresa.

Ya hemos visto cómo hacer una nómina paso a paso y aunque al principio puede resultar algo complicado, poco a poco te acostumbrarás a hacerlas mejor y en menos tiempo.