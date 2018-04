Si quieres eliminar tu cuenta de Facebook debido a que estás cansado de ésta o porque ya no te interesa que nadie pueda seguir tu actividad social, la red social de Mark Zuckeberg nos permite borrar nuestra presencia en ella, aunque debes seguir una serie de pasos bastante concretos tal y cómo ahora te indicamos.

¿Es posible eliminar la cuenta de Facebook?

Si te estás planteando el dejar de una vez por todas esta red social y deseas poder eliminar tu cuenta de Facebook, o de repente algún miembro de tu familia ha fallecido y quieres borrar su cuenta, tienes la posibilidad de hacerlo, al igual que puedes eliminar una cuenta de Twitter, aunque algunas veces resulta que los pasos son algo complicados o lentos.

La red social más famosa en el mundo entero nos da la posibilidad de eliminar nuestra cuenta aunque siempre es aconsejable que antes que nada te descargues el historial de Facebook, con el fin de poder tener guardadas tus publicaciones, fotos y conversaciones que has mantenido a lo largo del tiempo, con tus contactos.

Una vez guardada para el recuerdo toda esa información, ya podrías eliminar tu cuenta de Facebook con los pasos que os damos a continuación, aunque son algo complicados dado que no es un procedimiento muy intuitivo. Facebook ha ocultado un poco la opción de borrar la cuenta, quizás para evitar que los miembros se eliminen por error. No pierdas el tiempo buscando en la configuración de la cuenta; no es allí donde encontrarás el enlace con las palabras ‘Cuenta eliminada’ escritas. Para darte de baja de Facebook por siempre y rápidamente, debes saber exactamente dónde apuntar con el mouse e ir a por ello sin falta.

Pasos para eliminar la cuenta de Facebook

Para eliminar tu cuenta de Facebook para siempre, solo debes seguir estos dos pasos:

Primeros debe ingresar en tu perfil de Facebook, el que deseas eliminar; por lo que deberás ingresar tu dirección de correo electrónico y la contraseña para iniciar sesión. Una vez que ingreses en Facebook con tu perfil, ve a este enlace https://www.facebook.com/help/delete_account Ingresa la contraseña y copia el código captcha según sea necesario. Después de unos minutos, recibirás un correo electrónico de Facebook advirtiéndote que tu cuenta se eliminará permanentemente dentro de 14 días. Mientras tanto, si lo piensas mejor, puedes restablecer tu cuenta simplemente volviendo a iniciar sesión en Facebook con el mismo correo electrónico y la misma contraseña que usaste para ese perfil, y cancelar la eliminación.

Si no te acuerdas del enlace que hemos dado para futuras cuentas que quieras eliminar lo puedes hallar haciendo esto: