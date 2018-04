¿Cuántas veces te han regalado un pendrive con algo publicitario o de trabajo y has pensado en reutilizar la memoria USB una vez has leído lo que contenía? Una de las opciones que tienen los pendrive, es la de protegerlos, de modo que solo se pueden leer los documentos que contienen y ya no podemos modificar estos, o añadir otros, de modo que para poder conseguir dicho objetivo hemos de seguir una serie de pasos y eso es lo que os explicamos ahora en este post sobre cómo quitar la protección contra escritura de un pendrive.

Qué es la protección de escritura de un pendrive

Cuando compramos cualquier memoria USB o pendrive, por norma general, se incluye una opción en la que una vez guardados los archivos que queremos en este dispositivo, lo podemos proteger contra escritura.

De este modo, nadie que lea el pendrive en tu ordenador, será capaz de poder modificar, reescribir o borrar lo que este contenga. Con ello nos aseguramos que nuestro pendrive está siempre protegido pero ¿qué pasa si hemos protegido el pendrive contra escritura y queremos añadir más datos?; ¿o queremos reutilizar uno que ya no sirve para su primer propósito?.

En ese caso tenemos varias opciones que nos van a servir para eliminar la protección de escritura de un pendrive, aunque tendremos que seguir una serie de pasos muy concretos que ahora os contamos.

Pasos para quitar la protección de escritura de un pendrive

Primer método

Inserta la llave en el ordenador. Ahora abre el menú Inicio > Ejecutar , escribe regedit y presiona Entrar para abrir el editor de registro. Verás la siguiente ruta: HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Control \ StorageDevicePolicies Si la clave de registro StorageDevicePolicies no existe, deberás crearla. Debes descargar un archivo por lotes llamado add.bat y hacer doble click en él, luego de descargar la clave, se agregará automáticamente al registro. Si ya tienes clave, haz doble clikc en la tecla WriteProtect en el panel derecho y establece el valor a 0 en el cuadro Información del valor , y pulsa OK . Ahora sal del Registro, reinicia el ordenador y luego vuelve a conectar el pen drive USB nuevamente.

Ahora tendrías que poder escribir dentro de cualquier archivo del Pendrive o añadir lo que quieras. Si no funciona, prueba este otro método.

Segundo método

Primero de todo debes copiar todos los datos importantes de esta unidad al ordenador (si es posible), ya que este método se formateará la unidad y se borrarán todos los datos en la memoria USB. Vete a Inicio > Ejecutar , escribe cmd y presione Entrar , esto abrirá el símbolo del sistema. Si ve el texto “Acceso denegado” y tiene privilegios insuficientes, tiene que ir a Accesorios y abrir el Símbolo del sistema como administrador haciendo click derecho en Símbolo del sistema y selecciona Ejecutar como administrador . En el símbolo del sistema, debes escribir las siguientes palabras de a una por vez:

diskpart

list disk (aquí aparecerá el número de la clave a formatear)

seleccione disco x (debe reemplazar x con el número asociado con la unidad USB)

atributos de disco claro solo

limpio

crear partición primaria

formato fs = fat32

salida

Con esto será suficiente para reiniciar el ordenador y comprobar que ya puedes volver a utilizar el pendrive.

Tercer método

Por otro lado, tenemos un método más simple, que nos permite formatear el dispositivo USB completo eliminando así la protección de escritura.