Cómo hacer una trampa para mosquitos de manera fácil

Se acerca el buen tiempo y aunque el sol nos anime a todos, esta es la época en la que comenzamos a sufrir las molestas picaduras de mosquitos. Si no quieres que los mosquitos entren en casa, existen cientos de productos que podemos comprar en el supermercado, pero también tenemos la opción de poner remedio de manera natural y casera, haciendo trampas para mosquitos sencillas, como esta que os explicamos a continuación.

¿Porque nos pican los mosquitos?

¿Sangre dulce? ¿Una luz encendida? ¿Mala suerte? Si estás buscando una razón para explicar la ferocidad de los mosquitos y el porqué te pican podemos encontrar varios motivos.

Entre estos podríamos decir que dependiendo de nuestras hormonas y por ejemplo las concentraciones de colesterol o esteroides en la piel puede que los mosquitos se sientan más o menos atraídos. También suelen atacar más a las personas con mayores concentraciones de sudor, o aquellas que tienen grandes concentraciones de dióxido de carbono en su aliento. Por otro lado las bacterias que se suelen acumular en los pies, también atraen mucho a los mosquitos, de ahí que la mayoría de picaduras se den en la zona baja de nuestro cuerpo.

Como vemos, son muchos los motivos que se dan del porqué nos pican los mosquitos, pero una cosa está clara y es que a todos nos molestan su picaduras, de modo que tenemos la opción de crear un repelente para mosquitos y también como no, una trampa para que no puedan salir de ella, y no nos piquen. Os enseñamos cómo hacerla ahora, paso a paso.

Pasos para hacer una trampa para mosquitos con una botella

Esto es lo que necesitas para hacer tu trampa para mosquitos:

1 gramo de levadura de cerveza

4 cucharadas de azúcar

200 ml de agua

Una botella de plástico de 2 litros

Cartón o cartón negro

Un recipiente para calentar el agua

Pasos