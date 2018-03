Si tienes un jardín en casa y deseas llenarlo de flores, una de las más bellas son sin duda las violetas, que tiene unos cuidados muy fáciles e incluso podemos tenerla también dentro de casa. Llénate de primavera, y atiende las explicaciones que te damos a continuación para saber cómo cuidar violetas.

Qué son las violetas

Pertenecientes a la familia Violaceae, las violetas son comunes en todas partes del mundo, incluyen alrededor de 400 especies con una extraordinaria variedad de colores. Las plantas, que delicadas y muy hermosas, pueden alcanzar los 20 cm de altura y crecer fácilmente tanto en macetas como en el jardín . Son muy apreciadas porque te permiten crear hermosas decoraciones que adornan diferentes rincones de la casa, tanto en el interior como en el exterior.

Planta con un aroma delicioso, la violeta tiene hojas ovaladas o en forma de corazón de color verde brillante y flores con cinco pétalos y una más baja. Todas las especies de violetas florecen en primavera y generalmente se detienen en la temporada de verano porque comienzan a producir semillas para la próxima primavera.

Las violetas tienen cuidados muy sencillos, pero pueden variar en función de si las tenemos dentro o fuera de la casa de modo que veamos a continuación cómo cuidar las violetas paso a paso.

Pasos para cuidar violetas

1. Violetas: floración y características

La floración de estas pequeñas plantas comienza hacia el final del verano y llega hasta la próxima primavera. Como hemos mencionado, son plantas perennes que, sin embargo, debido a las altas temperaturas, tienden a arruinarse fácilmente durante el verano. Es por eso que tendemos que plantarlas de año en año. Al no tener raíces demasiado profundas, las violetas son adecuadas para macetas y, por lo tanto, son una excelente solución para las terrazas durante la temporada de invierno.

2. Violetas: temperatura

Las violetas no temen a las duras temperaturas invernales, por el contrario, es mucho más fácil que se mueran durante la temporada de verano. Sin embargo, trata de colocar tus macetas en un área bastante soleada durante el invierno para que puedan obtener el mayor beneficio de los rayos del sol, incluso en el frío.

3. Violetas: Suelo

Las violetas prefieren un suelo fértil y bien drenado. Lo mejor de todo es utilizar macetas muy grandes que puedan acomodar una buena cantidad de plantas de semillas para obtener una hermosa maceta de violetas en tu terraza o jardín. Las violetas deben plantarse muy cerca una de la otra (aunque a una distancia de unos 8cm entre cada una). Debes tener especial cuidado para evitar estancar el agua que es muy dañina para la planta y puede causar problemas durante las heladas de invierno.

4. Violetas: Cuidados generales

Las violetas no requieren cuidados especiales. Son plantas que no temen las temperaturas demasiado bajas. No necesitan ser regadas con gran frecuencia. Solo asegúrate de no dejarlos sin agua durante períodos muy secos, in