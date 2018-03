Cómo cerrar una cuenta hotmail

Hoy en día es posible que tengamos varias cuentas de email. Dada la varieda de servicios de mensajería existentes (como Gmail o Yahoo) puede que haya alguna que no utilices y si como muchos otros tu primera cuenta de correspondencia online fue hotmail, quizás desees cerrar dicha cuenta, algo que te explicamos a continuación, paso a paso y de manera fácil de manera que no tengas que acumular mensajes viejos que quizás ya no te sirven para nada. Sigue ahora esta guía para cerrar una cuenta hotmail.

Qué es hotmail

Si eres muy joven quizás hotmail no te suene a nada, pero lo cierto es que este servicio de mensajería, integrado en Microsoft, fue hace años un servicio principal.

Muchos teníamos una cuenta hotmail que ahora han pasado a llamarse Outlook live, y su función básicamente era (y sigue siendo), la misma que tienen otros servicios de mensajería actuales.

Con el tiempo el servicio se ha renovado y aunque sigue activo, otros como Gmail, parece que le han ganado terreno de modo que si eres de las personas que tuvo hotmail en su día y ya no usas tu cuenta para nada, quizás sea una buena idea cerrarla, algo que puedes hacer siguiendo estos pasos:

Pasos para cerrar una cuenta de hotmail

Si tienes una cuenta hotmail que deseas cerrar el procedimiento a seguir es bien sencillo, tan solo debes seguir los siguientes pasos.

Las cuentas de correo electrónico de Hotmail y Microsoft se pueden cerrar con este sencillo procedimiento:

Lo primero de todo es ir al enlace de Outlook para cerrar tu cuenta que es: https://account.live.com/closeaccount.aspx Debes iniciar sesión en tu cuenta y es posible que te pida otro email al que van a enviar un código de verificación para que cierres la cuenta (y evitar que alguien ajeno te la quiera cerrar). Recibirás un código al otro mail que hayas señalado. Escribe el código en el espacio para ello del enlace para cerrar tu cuenta de Hotmail. Ahora haz “click” en Siguiente” y verás que aparece una lista que debes leer. Una vez leída haz “click “en las casillas de verificación para confirmar que lo has leído; Indica una razón para cerrar la cuenta desde el menú desplegable; Haz click en Marcar la cuenta para cerrar .

Al final del procedimiento logramos cancelar la cuenta de correo de hotmail y outlook.com . Sin embargo, Microsoft congela la cuenta cerrada durante 60 días , lo que le da al propietario la oportunidad de reconsiderarlo, ya que puede que te lo pienses dos veces y decidas seguir utilizando la cuenta.

Por otro lado puede que lo que quieras sea “cerrar sesión” Outlook y no eliminar la cuenta. En ese caso, solo abre tu mail, vete a la derecha donde está tu perfil, abre el desplegable y selecciona la opción “Cerrar sesión”.