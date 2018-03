Si estás trabajando con hojas de cálculo, o si deseas hacer por ejemplo, una simple factura, Excel es quizás la herramienta de Office más recomendable para ello. Una herramienta que permite además crear gráficos y como no, elaborar fórmulas que luego se traducen en resultados que vemos en Excel. Es fácil de usar pero algunas funciones puede que nos cuenten un poco como la de la resta, que suele llevar a confusión, de modo que os explicamos ahora paso a paso y de manera sencilla, cómo restar en Excel.

Para qué sirve restar en Excel

Como cualquier operación matemática que apliques en Excel, la de la resta te servirá para que puedas restar uno o varios números, o datos o porcentajes.

De este modo, escribiendo la fórmula de la resta, te será fácil por ejemplo restar unidades en cualquier hoja de cálculo, o el importe en una factura ya sea en euros o en porcentajes. Para ello debes saber cómo se escribe, y cómo se aplica dicha fórmula y aunque si eres nuevo en Excel parece algo complicado, lo cierto es que es muy fácil tal y como te explicamos a continuación.

Pasos para restar en Excel

Cómo restar números en Excel

Comencemos desde lo básico, es decir, cómo restar dos números simples con Excel .

Para realizar una resta en Excel, debes hacer clic en la celda en la que desea que aparezca el resultado de la operación y escribir esta fórmula = xx-xx donde en lugar de xx y xx ingresarás los dígitos para restar. Por ejemplo, si desea mostrar el resultado de 5-2 en una celda, debe seleccionar la celda, escribir la fórmula = 5-2 y presionar la tecla Intro en el teclado de la PC. El número 3 aparecerá automáticamente en la hoja de cálculo , es decir, el resultado de la operación.

Cómo restar el mismo valor en un grupo de celdas

¿Desea restar el mismo valor de un grupo de celdas en tu hoja de cálculo? Muy fácil.

Escribe el valor que desea restar en una celda de la hoja de cálculo y cópialo utilizando la función adecuada en la barra de herramientas de Excel (o presionando la combinación de teclas Ctrl + C en el teclado de su PC). Luego selecciona las celdas de las cuales desea restar el valor, haga click en la flecha que está debajo del botón Pegar Excel (arriba a la izquierda en la pestaña Inicio del programa) y seleccionala opción Pegado especial del menú que aparece. En la ventana que se abre, coloca la marca de verificación al lado de los elementos Todo y Resta , haz clic en el botón Aceptar y listo. Todos los valores en las celdas se reducirán en función del valor seleccionado previamente.

Cómo restar celdas en Excel

Ahora sabes cómo restar números simples con Excel , pero si quieres restar los números ya incluidos en la hoja de cálculo sin tener que volver a escribirlos uno por uno. Nada podría ser más fácil. solo use la misma fórmula utilizada para números simples reemplazándolos con las coordenadas de las celdas que se restarán. Tomemos un ejemplo práctico.

Si en la hoja de cálculo en la que está trabajando hay el número 5 en la celda A1 y el número 2 en la celda B1 y deseas restar entre estos dos valores, simplemente haces click en la celda en la que desea ver el resultado de la operación y escribes la fórmula = A1-B1 . En la celda seleccionada aparecerá el número 3 , que es el resultado de la resta. Las restas de celdas, así como las restas de valores numéricos individuales, pueden comprender más de dos valores. Esto significa que puedes restar tres o más celdas simplemente ajustando la fórmula vista previamente (por ejemplo, = A1-B1-C1para restar los valores presentes en las celdas A1, B1 y C1). Al cambiar los valores dentro de las celdas, el resultado de la operación cambiará automáticamente. Para concluir podemos añadir un pequeño truco: si seleccionas el resultado de la fórmula (por ejemplo, = A1-B1 ) con el mouse y arrastra hacia abajo el rectángulo de la derecha, en las celdas siguientes se restará automáticamente celdas posteriores a las indicadas en la fórmula original (p. ej., = A2-B2 en la segunda línea de la hoja de cálculo, = A3-B3 en la tercera línea de la hoja de cálculo, etc.)

Cómo restar columnas en Excel

Si lo que quieres es restar columnas no debes preocuparte ya que no es necesario restar todos los números presentes en una columna particular de la hoja de cálculo (por ejemplo. A1 a A4), escribiendo mano a mano.

Todo lo que necesita hacer es hacer click en la celda en la que mostrar el resultado de la resta y utilizar la fórmula = A1 (SUMA (A2: A4)) donde en lugar de A1 debes introducir las coordenadas de la primera celda de la columna y en lugar de A2 : A4 las coordenadas de la segunda y última celda de la columna que se restará. En otras palabras, tienes que hacer la resta del primer valor de la columna (en mi ejemplo, A1) y la suma de los valores restantes (en mi ejemplo las células que van desde A2 a A4). Y si quieres restar los valores totales de dos o más columnas en la hoja de cálculo, en ese caso, debes usar la siguiente fórmula: = (SUMA (A: A)) – (SUMA (B: B)) – (SUMA (C: C)) y en lugar de A: A , B: B, etc. ingresar las letras de las columnas que se restarán.

Cómo restar horas en Excel

La función de resta de Excel también permite calcular la diferencia entre dos veces. Si, por ejemplo, deseas calcular el número de horas que has trabajado en un proyecto específico durante la semana, puede usar la fórmula = C2-B2 , donde en lugar de C2 debe ingresar las coordenadas de la celda en la que está escrito el tiempo del final del trabajo y en lugar de B2 tienes que insertar las coordenadas de la celda en la que se escribe la hora de inicio del trabajo.

Para que el cálculo se complete correctamente, debe establecer el formato de Hora en las celdas con los tiempos y la fórmula de resta (seleccionando el elemento apropiado del menú desplegable General en la pestaña Inicio de Excel) e ingresa los tiempos utilizando el formato hh: mm: ss (por ejemplo, 10:00:00 para indicar las diez en punto).

Como se explicó anteriormente para la resta de celdas, si seleccionas el resultado de la fórmula con el mouse y arrastra hacia abajo el rectángulo de la derecha, puedes calcular automáticamente la diferencia en horas en las celdas siguientes.

La técnica que se acaba de ver junto con los horarios también se puede aplicar para calcular la diferencia entre dos fechas.